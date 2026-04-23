Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ quan trọng cho EVN

Theo Khánh Huy | 23-04-2026 - 13:44 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương giao EVN tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, đúng quy định kỹ thuật, khắc phục triệt để tình trạng sử dụng điện không đúng cách.

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 2756/BCT-ATMT về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong mùa nắng nóng năm 2026, trong bối cảnh thời tiết được dự báo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn điện và đời sống dân sinh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm nay chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kéo dài, có thời điểm gay gắt, kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ và hỏa hoạn, đặc biệt tại khu vực dân cư, nơi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại. Nền nhiệt cao còn có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi con người tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, góp phần hạn chế các sự cố cháy, nổ.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn theo khoản 8 Điều 69 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; đồng thời chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở và các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt và dịch vụ, kịp thời phát hiện, khắc phục các hành vi sử dụng điện không đúng quy định.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là tại khu vực đông dân cư, chung cư cao tầng, chung cư mini, nhà trọ và các cơ sở dịch vụ. Công tác tuyên truyền được yêu cầu đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn người dân không bố trí vật dụng dễ cháy gần nguồn điện, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện trong gia đình và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, đúng quy định kỹ thuật, khắc phục triệt để tình trạng sử dụng điện không đúng cách.

EVN đồng thời phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị bán điện trong bảo đảm an toàn sử dụng điện theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuân thủ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 của Chính phủ về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, cùng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như QCVN 25/2025/BCT và các quy định liên quan đến hệ thống điện trong nhà ở, công trình.

Song song đó, Tập đoàn được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh cháy, nổ do điện tới cộng đồng.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên