Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Sáng 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điều hành và phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện dự thảo luật, nhất là về ngưỡng doanh thu không chịu thuế để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ đã báo cáo Thủ tướng và đã soạn thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để ngay sau khi Luật được thông qua sẽ có hướng dẫn, giúp Luật đạt hiệu quả cao.

Về ngưỡng doanh thu được miễn và không phải nộp thuế, Bộ trưởng cho biết nội dung này đã được cân nhắc nhiều mặt, tính toán rất kỹ do tác động đến cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế.

“Với ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng ngưỡng này hài hòa với thời điểm hiện nay. Và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng, với ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu.

Theo Bộ trưởng, ngưỡng 1 tỷ đồng đã gấp đôi mức hiện hành và tác động ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Với các hộ và cá nhân kinh doanh, mức miễn lên đến 1 tỷ đồng sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng; đồng thời khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ được hưởng với mức khoảng 2.100 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thu thuế, Bộ trưởng khẳng định việc thiết kế các luật về thuế phải mang tính trung lập, bảo đảm hiệu quả, đồng thời chi phí thu thuế và chi phí tuân thủ của người nộp thuế ở mức thấp nhất.

Liên quan đến nội dung kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế thu nhập đặc biệt đối với xe điện, Bộ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các đề xuất nhằm giảm sốc chính sách, tránh tác động đến sản xuất và thị trường tiêu thụ khi hết thời hạn ưu đãi.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết dự án sửa đổi 4 luật thuế nhận được sự quan tâm lớn của đại biểu và cử tri, các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Về việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết các ý kiến cơ bản nhất trí với hướng tiếp cận này nhằm tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động, linh hoạt điều chỉnh chính sách thuế phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ để vừa bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, vừa bảo đảm ổn định chính sách và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Có ý kiến đề xuất quy định khung cứng về ngưỡng doanh thu ngay trong luật hoặc xác lập nguyên tắc, tiêu chí cụ thể gắn với thu nhập bình quân đầu người, mức sống dân cư, hoặc chỉ số giá tiêu dùng để Chính phủ có cơ sở điều hành minh bạch, có thể dự báo.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế cần được tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời bảo đảm công bằng với người làm công ăn lương thông qua sự hài hòa với mức giảm trừ gia cảnh.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ nhằm bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh và khuyến khích chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, đồng thời đề nghị có cơ chế kiểm soát để hạn chế việc lợi dụng chính sách.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị rà soát các nội dung thuế có tính biến động cao, nghiên cứu sửa đổi toàn diện các luật về thuế, bảo đảm tính ổn định của chính sách, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục và làm rõ cơ chế kiểm soát để tránh trục lợi.

Về gia hạn áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người dưới 24 chỗ chạy bằng pin, các đại biểu đề nghị nghiên cứu thận trọng về thời gian gia hạn, bổ sung đánh giá tác động toàn diện và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

Đối với điều khoản thi hành, đại biểu đề nghị rà soát quy định hiệu lực, đặc biệt là việc áp dụng hồi tố, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quyền, lợi ích của người nộp thuế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu để gửi Chính phủ, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo luật, đặc biệt là nội dung về ngưỡng doanh thu không chịu thuế, trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.