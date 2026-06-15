Bộ đôi máy làm mát - sưởi ấm di động từ Sony, giá từ 5,59 triệu đồng

Sony Electronics Việt Nam vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng thiết bị làm mát và sưởi ấm đeo cổ Reon Pocket, gồm mẫu cao cấp Reon Pocket Pro Plus và phiên bản tiêu chuẩn Reon Pocket 6.

Dòng sản phẩm Reon Pocket được thiết kế để đeo phía sau cổ, cho phép làm mát hoặc giữ ấm trực tiếp tại vùng tiếp xúc với cơ thể. Theo Sony, thiết bị hướng tới nhu cầu sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau như di chuyển hằng ngày, làm việc văn phòng hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Reon Pocket Pro Plus được trang bị hệ thống mô-đun nhiệt kép kết hợp thuật toán điều khiển mới, giúp tăng hiệu suất làm mát khoảng 20% so với thế hệ trước. Trong chế độ Smart Cool, thiết bị có thể giúp giảm thêm tới 2 độ C nhiệt độ bề mặt cơ thể.

Thiết bị cũng được cải tiến hệ thống tản nhiệt nhằm duy trì khả năng làm mát ổn định trong thời gian dài. Sony cho biết đây là mẫu Reon Pocket có hiệu suất làm mát cao nhất từ trước tới nay.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở vòng đeo cổ thế hệ mới. Nhà sản xuất cho biết lõi cơ học có kích thước lớn hơn giúp tăng lực giữ khoảng 40%, trong khi phần vòng cung được kéo dài thêm 10 mm để duy trì vị trí tiếp xúc ổn định hơn khi người dùng di chuyển hoặc vận động nhẹ.

Hệ thống thoát khí cũng được thiết kế lại để phù hợp với nhiều kiểu trang phục và độ cao cổ áo khác nhau, hỗ trợ giải phóng khí nóng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thiết bị có thể hoạt động liên tục tới 10 giờ ở mức Cool Level 4.

Reon Pocket Pro Plus sử dụng quạt tản nhiệt kích thước lớn kết hợp động cơ ba pha nhằm giảm tiếng ồn khi vận hành. Sản phẩm đồng thời được trang bị khả năng chống tạt nước, chống mồ hôi và hệ thống cảm biến nhiệt giúp tự động ngắt điện khi phát hiện hiện tượng quá nhiệt trong lúc sạc.

Đối với Reon Pocket 6, Sony tiếp tục áp dụng công nghệ mô-đun nhiệt kép nhưng được tối ưu trong thiết kế nhỏ gọn hơn. Theo hãng, thiết bị có thể giúp giảm thêm tới 2 độ C nhiệt độ bề mặt da so với thế hệ Reon Pocket 5.

Sản phẩm có trọng lượng khoảng 165g, bao gồm cả vòng đeo cổ. Thiết kế được tối ưu để dễ dàng ẩn dưới trang phục thường ngày hoặc trang phục công sở.

Khả năng sạc cũng được nâng cấp với tốc độ nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với thế hệ trước. Theo công bố, máy có thể sạc tới 80% pin trong khoảng 60 phút và đầy pin sau khoảng 120 phút.

Reon Pocket 6 sử dụng vòng đeo Adaptive Hold Design với lõi cơ học đường kính lớn hơn kết hợp lớp đệm silicone mềm. Hệ thống thoát khí được tinh chỉnh nhằm duy trì hiệu quả làm mát trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Cả hai sản phẩm có thể kết hợp với thiết bị cảm biến Reon Pocket Tag 2 để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng môi trường theo thời gian thực. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống có thể tự động điều chỉnh chế độ làm mát hoặc giữ ấm phù hợp.

Sony cho biết Tag 2 cũng được thiết kế lại theo hướng nhỏ gọn hơn, tích hợp móc gài để thuận tiện mang theo. Thiết bị còn hỗ trợ hiển thị các thông số môi trường trên Apple Watch.

Reon Pocket Pro Plus và Reon Pocket 6 được mở bán tại Việt Nam từ ngày 15/6/2026 thông qua hệ thống Sony Store. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 6,99 triệu đồng đối với Reon Pocket Pro Plus và 5,59 triệu đồng đối với Reon Pocket 6.