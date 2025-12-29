Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-12-2025 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Bỏ Donbass là cứu cánh cuối cùng của Kiev?

Nhà phân tích người Anh Joe Barnes tin rằng, chính quyền Kiev sẽ phải chấp nhận mất hoàn toàn Donbass vào tay Nga để tránh mất toàn bộ đất nước.

Theo phóng viên Joe Barnes của tờ The Telegraph, đã gần một năm đã trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, ông không có “con át chủ bài” nào để đối chọi với Nga.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kiev vẫn kiên định trên mặt trận địa chính trị, quyết tâm thay thế kế hoạch ban đầu của Washington bằng một lựa chọn dễ chấp nhận hơn đối với Ukraine, với sự hỗ trợ của châu Âu.

Tất cả những gì còn lại Kiev mong muốn là đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết, nhưng điều đó là không hề dễ dàng, nếu Ukraine không chấp nhận nhượng bộ trước Nga.

Ông Joe Barnes viết trên tờ The Telegraph rằng, về mặt lý thuyết, Ukraine có mọi cơ hội để đạt được các điều khoản thuận lợi hơn trong một thỏa thuận hòa bình.

Ông lưu ý rằng Zelensky sẽ phải bảo vệ kế hoạch hòa bình được cập nhật, do các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ chuẩn bị, tại cuộc gặp với ông Trump ở Florida vào ngày 28 tháng 12.

Bài báo lưu ý rằng, kế hoạch hòa bình được cập nhật có hai điểm yếu rõ ràng đối với chính quyền Kiev, đó là thiếu sự phân chia lãnh thổ rõ ràng và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, mặc dù cả hai vấn đề này cũng đã có tiến triển nhất định.

Ông Barnes nhận xét rằng, trong suốt những năm qua, cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng thỏa hiệp về những vấn đề khó khăn nhất, nhưng hiện nay, các bên đang tiến gần đến sự đòng thuận về những vấn đề này.

Gần đây, nhà lãnh đạo Kiev Zelensky gợi ý rằng, việc rút lực lượng Ukraine khỏi phần Donbass do Kiev đang kiểm soát là khả thi, nhưng chỉ khi Nga cũng làm như vậy.

Bài báo cũng nêu rõ rằng, tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là Moscow sẽ không đồng ý với những điều kiện mà Kiev và Mỹ đã đưa ra và Tổng thống Zelensky sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.

Ông Joe Barnes tin rằng, những nhượng bộ từ phía Ukraine có thể dẫn đến việc Trump gia tăng áp lực lên Nga và cá nhân Vladimir Putin, buộc nhà lãnh đạo Điện Kremlin phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tiến công ở Ukraine và đối mặt với hậu quả, hoặc thỏa hiệp với Washington và Kiev.

Ông Zelenskyy lưu ý rằng, ông sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình nhưng ông cũng thừa nhận rằng, việc thông qua cuối cùng bản kế hoạch này cần có sự đồng thuận của cả châu Âu và Nga nên để đạt được sự thỏa hiệp, Kiev có thể sẽ phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Nhà phân tích người Anh tin rằng, Ukraine sẽ phải chấp nhận mất hoàn toàn Donbass để tránh mất toàn bộ đất nước. Đây là một kết quả đau đớn, nhưng ông chỉ ra rằng, đó có lẽ đó là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột.

Barnes tin rằng, một bước đi hy sinh từ phía Kiev sẽ đồng nghĩa với việc đẩy hoàn toàn trách nhiệm về tương lai của cuộc xung đột tới tay Moscow và việc thực hiện nó sẽ quyết định tính chất của mối quan hệ giữa Nga với phương Tây.

Không báo trước, Tổng thống Putin bất ngờ thăm vùng Donbass

Theo Hoàng Đức

Giáo dục & thời đại

