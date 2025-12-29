Thành phố nóng nhất thế giới, nơi cá bị luộc chín, chim chết hàng loạt

.t1 { text-align: left; }

Thủ đô Trung Đông này đã trở thành một lời cảnh báo khắc nghiệt về tác động tàn phá của biến đổi khí hậu, với cảnh chim chóc rơi xuống chết chóc từ bầu trời nóng bỏng và cá chết trong dòng nước sôi.

Vào thời kỳ hoàng kim, thành phố Kuwait từng là một trung tâm thương mại sôi động với ngành đánh bắt cá phát đạt và những bờ biển hoang sơ thu hút đông đảo khách du lịch tìm kiếm ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, ngày nay, thành phố đang phải đối mặt với nguy cơ đáng báo động là trở nên hoàn toàn không thể sinh sống được do nhiệt độ tăng cao.

Thành phố Kuwait

Trạm thời tiết Mitribah đã ghi nhận nhiệt độ phi thường 54°C vào ngày 21/7/2016, đưa Kuwait trở thành quốc gia có nhiệt độ cao thứ ba từng được ghi nhận trên Trái đất.

Ngay cả đợt nắng nóng Cerberus gần đây ở châu Âu cũng có vẻ ôn hòa hơn khi so sánh, chỉ thấp hơn đỉnh điểm của Kuwait tới 10 độ C.

Các nhà khoa học khí hậu vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tương lai, dự đoán quốc gia vùng Vịnh này có thể trải qua sự tăng nhiệt độ lên tới 5,5°C vào cuối thế kỷ này nếu so sánh với dữ liệu đầu những năm 2000.

Chỉ riêng năm 2023, nhiệt độ đã vượt quá 50°C trong 19 lần riêng biệt, một con số mà nhiều người lo ngại chỉ mới là sự khởi đầu.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã biến thành phố Kuwait thành một vùng đô thị rộng lớn khắc nghiệt với những khối bê tông và nhựa đường không khoan nhượng, tạo ra những khu vực ngày càng trở nên nóng bức nguy hiểm cho con người sinh sống trong những tháng hè.

Dữ liệu khoa học cho thấy sự suy giảm đáng lo ngại về lượng mưa hàng năm, làm gia tăng các cơn bão bụi dữ dội quét qua đất nước ngày càng khô hạn này.

Đợt nắng nóng gay gắt đã dẫn đến những sự việc đau lòng, với những con chim rơi xuống đất không còn sự sống và những con cá ngựa chết đuối trong vùng nước quá nóng, trong khi ngay cả những con chim bồ câu khỏe mạnh cũng phải tìm nơi trú ẩn tuyệt vọng khỏi ánh nắng mặt trời khắc nghiệt.

Khi nhiệt độ tăng lên mức nguy hiểm 50 độ C - cao hơn 13 độ C so với nhiệt độ cơ thể người bình thường - nguy cơ mắc các bệnh do nhiệt gây ra, bao gồm kiệt sức do nóng và các vấn đề về tim mạch, tăng lên đáng kể.

Trong một động thái bất thường, Kuwait đã cho phép chôn cất vào ban đêm do nhiệt độ quá cao, trong khi những cư dân giàu có rút lui vào những nơi trú ẩn có điều hòa nhiệt độ, dù đó là nhà ở, nơi làm việc hay trung tâm mua sắm.

Điều kiện khắc nghiệt đã thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở vật chất hiện đại như khu phức hợp bán lẻ khép kín, với những hàng cây cọ và các cửa hàng theo phong cách châu Âu, mang đến cho người tiêu dùng nơi trú ẩn khỏi các yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.