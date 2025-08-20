'Bỏ' gần 500.000 thùng dầu Nga chỉ trong 1 tháng, quốc gia BRICS quyết né nguồn cung của Moscow

Cụ thể, Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, đã nhập khẩu trung bình 1,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 7, giảm 24,5% (khoảng 487.000 thùng/ngày) so với tháng 6.

Nguyên nhân chính là do giá dầu Urals của Nga không còn duy trì mức chiết khấu hấp dẫn như trước. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu từ Nga, khiến các công ty nhà nước thận trọng hơn trong việc ký kết các hợp đồng mới.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân như Reliance Industries, Nayara Energy (được Nga hậu thuẫn) và HPCL-Mittal Energy chiếm khoảng 60% tổng lượng dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu trong tháng 7. Phần còn lại là từ các doanh nghiệp nhà nước.

Dù vậy, Nga vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm 34% tổng lượng nhập khẩu 4,44 triệu thùng/ngày của nước này trong tháng 7. Tuy nhiên, con số này cũng là mức nhập khẩu dầu thấp nhất kể từ tháng 9/2023.

Đáng chú ý, Reliance - đơn vị vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, đã cắt giảm khoảng 19% lượng dầu Nga nhập khẩu trong tháng 7 so với tháng trước đó. Diễn biến này góp phần đáng kể vào tổng mức sụt giảm từ thị trường Nga.

Trước bối cảnh này, các công ty lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã nhanh chóng tìm đến các nguồn cung thay thế từ Trung Đông và Mỹ. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ trọng dầu từ các quốc gia OPEC, chủ yếu là các nước vùng Vịnh, trong tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, lượng dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu giảm khoảng 3,6% xuống còn 1,73 triệu thùng/ngày, trong khi lượng dầu nhập từ Mỹ tăng mạnh 58%, tương đương 635.000 thùng/ngày. Một điểm đáng chú ý khác là trong tháng 7, lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 2011, Ấn Độ không nhập khẩu bất kỳ lô dầu nào từ khu vực Mỹ Latinh.

Tham khảo Reuters﻿