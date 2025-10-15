Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo khẩn

15-10-2025 - 16:41 PM | Sống

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên fanpage chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đưa tin, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Trước các thông tin lan truyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lí của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó cuối tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đăng cảnh báo thông tin không đúng sự thật về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do bộ cung cấp. Bộ đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

