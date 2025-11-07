Bó hoa cưới 1,2 triệu “khổ nhất mạng xã hội”: 1 người chê, vạn người tranh cãi

Hoa tươi luôn là đề tài được bàn tán không ngừng, đặc biệt là khi liên quan đến hoa cưới - món phụ kiện gắn liền với ngày trọng đại của mỗi cô gái. Mới đây, một tài khoản đã thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bó hoa cầm tay có thiết kế dạng giỏ xách cùng chia sẻ về mức giá lên tới 1,2 triệu đồng.

Theo chia sẻ của chủ bài đăng, trong lúc tìm hoa cưới, cô khá bất ngờ khi người bán báo giá tiền triệu cho bó hoa nhỏ gọn và giản dị. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Chưa cưới bao giờ nên em không biết, hoa bó to ngoài đường có vài trăm mà hoa cưới cao thế này luôn ạ? Nhìn kỹ lại thì em thấy cũng không đẹp lắm".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến - người cho rằng mức giá này hợp lý nếu tính đến công và ý tưởng thiết kế, người khác lại đồng tình cho rằng bó hoa trông quá đơn giản so với con số hơn một triệu đồng.

Bó hoa cưới giá 1,2 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận

Bó hoa này được kết từ hoa calla lily - loài hoa thường xuất hiện trong các lễ cưới phương Tây. Calla lily tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao và tình yêu thủy chung, đồng thời mang ý nghĩa chúc phúc cho một khởi đầu hôn nhân trọn vẹn. Với dáng hoa mềm mại, đường cong thanh lịch cùng sắc trắng sang trọng, loại hoa này thường được lựa chọn để làm hoa cưới cầm tay bởi toát lên vẻ tinh tế, hiện đại và đậm chất tối giản.

Dù là một trong những loại hoa cưới được ưa chuộng nhưng mức giá tiền triệu của bó hoa vẫn khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Không ít người cho rằng bó hoa trông quá đơn giản, "lèo tèo" chỉ vài bông mà giá cả triệu đồng.

Một số bình luận của CĐM:

- Bán kiểu này 1 vốn 4 lời là có thật.

- Riêng tui thấy xấu, quê.

- Nhìn như hoa đột biến.

- Sao đắt thế nhỉ, bó này nhìn nhỏ nên càng thấy đắt.

Hoa cally lily

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng mức giá 1,2 triệu đồng cho bó hoa calla lily là hoàn toàn hợp lý. Theo đó, calla lily không phải là loại hoa phổ thông mà là hoa nhập khẩu, có giá bán lẻ dao động từ 70.000 - 100.000 đồng mỗi cành. Như vậy, để kết thành một bó hoa cưới chỉn chu, riêng tiền hoa tươi đã ngốn từ 700.000 đến 1.000.000 đồng, chưa kể công cắm, phí thiết kế hay chi phí bảo quản. Vì thế, giá 1,2 triệu được đánh giá là phù hợp và không hề "ngáo giá" như nhiều người lầm tưởng.

Một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cưới hỏi cũng cho biết thêm: hoa cưới thường chỉ chọn những bông đẹp nhất, dáng hoàn hảo nhất, chứ không làm theo kiểu "càng nhiều càng tốt". Bởi vậy, giá trị không nằm ở số lượng mà ở độ tinh tế và tính biểu tượng. Về mặt thẩm mỹ, dù nhiều người cho rằng bó hoa có phần đơn giản, song không ít ý kiến lại khen ngợi thiết kế tối giản, sang trọng và đúng tinh thần hiện đại, nhẹ nhàng nhưng đủ nổi bật trong ngày trọng đại.

Một số bình luận của CĐM:

- Cho ai không biết thì hoa calla lily có thể có giá 900.000 đồng/10 cành nha. Tính ra bó kia 1,2 triệu là bình thường chứ có đắt đâu.

- Hoa này đắt mà, giá 1,2 triệu là đúng giá rồi, khéo còn rẻ ấy!

- Hoa nhập nên đắt, shop báo giá đó là đúng rồi.

- Bó này đẹp mà chắc do gu mình là tối giản.

Cally lily có rất nhiều thiết kế nịnh mắt để làm hoa cầm tay cho cô dâu nào có sở thích tối giản, tinh tế.



