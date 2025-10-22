Bó hoa 1,5 triệu thiếu 7 bông bỗng trở thành bài kiểm tra EQ căng nhất hiện tại

Chuyện đã xảy ra đến 420.000 người phải xem"nhao" lên?

Mọi chuyện bắt đầu từ bài viết của cô gái tên P.. Theo đó, khoảng 12h30, P. nhận được bó hoa bất ngờ từ người yêu, biết giá 1,5 triệu cô choáng và ngay lập tức nhắn tin hỏi lại shop: “Chị cho em hỏi bó hoa này 1,5 triệu hả chị?”

Bó hoa 1,5 triệu mà P. nhận được.

Lý do là vì P. cảm thấy bó hoa mình nhận được khá nhỏ, không tương xứng với giá tiền. Sau khi nói chuyện với người yêu, cô còn phát hiện ra nó thiếu... 7 bông theo như order.

Cô kể lại: “Người yêu em là người nước ngoài, đặt hoa tặng em bất ngờ. Khi nhận hoa và biết giá bó hoa là 1,5 triệu, em có nhắn tin lại hỏi shop vì sợ nhầm lẫn. Bó hoa nhỏ xíu mà sao tới 1,5 triệu được?”.

Tuy nhiên, thay vì trả lời trực tiếp cho P., phía shop lại chủ động liên hệ với người đặt hoa - tức bạn trai cô để xin lỗi và hoàn tiền, với lý do “bó hoa hơi nhỏ”.

Cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn vì lấn cấn vụ bó hoa. Niềm vui ban đầu bỗng chốc trở thành... một tình huống khó xử vì chuyện giá cả lẫn chuyện bó hoa bé (theo feedfack của người nhận).

“Thay vì trả lời em một tin nhắn ‘đúng rồi em’ hay gì đó, thì shop lại liên hệ với người yêu em luôn. Rồi anh ấy hỏi em tại sao lại nhắn cho shop, xong hai đứa cãi nhau. Đang ăn phải tính tiền về luôn. Anh chị cho em hỏi cách xử lý như vậy của shop là bình thường ạ?”, P. chia sẻ trên Threads.

Đáng nói, không chỉ P. mà nhiều cặp đôi cũng chia sẻ tình huống tương tự: Sốc vì bó qua có giá quá đắt so với thực tế. Một số cô gái chọn cách nhắn tin thẳng cho shop check lại về giá, có người nhắn tin cằn nhằn người yêu,...

M. sau khi biết tin bó hoa mà người yêu mua có giá 700 nghìn, xót tiền thì liền nhắn tin hỏi shop bán hoa,... và càng sốc hơn khi biết mức giá thực tế là 2,1 triệu đồng. Cô bạn cho biết tiếc tiền cho bạn trai vì bó hoa quá đắt, song vẫn vui vì hoa đẹp.



Bó hoa có giá 2,1 triệu của M..

Ở một trường hợp khác không được... êm đềm như chị M., chị D. sau khi biết bó hoa người yêu mua có giá 800 nghìn đồng, cô không chọn nhắn cho shop bán hoa mà nhắn thẳng cho người tặng hoa để trách móc.

"800 mà cũng mua cho được. Em làm bục mặt ra còn chưa được 800 nghìn", D. nhắn cho bạn trai. Cuối cùng, người yêu phải xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm,....

Vụ này còn tranh cãi hơn. Nguồn. M.Duyên.

Bên dưới bài đăng của những cô gái nêu trên, có không ít bình luận chia sẻ câu chuyện tương tự. Người thì tranh cãi với shop bán hoa, người thì cãi cọ với người yêu... có người còn muốn trả lại hoa để lấy tiền vì giá quá đắt...

Từ câu chuyện của P. và một số cô gái khác, MXH bỗng nảy lên hàng loạt tranh cãi:

Khi nhận được hoa bất ngờ từ người yêu (chồng) và biết giá tiền không tương xứng, nên hành xử thế nào thì là EQ cao? Trong tình huống của P. shop sai hay khách sai? Shop EQ thấp hay khách EQ thấp? Và nếu, nhận được hoa thấy đắt mà vẫn im luôn, thì có ổn không?

Nhiều người đứng về phía khách hàng nhận hoa là P. , cho rằng nhận hoa thấy đắt nhắn tin hỏi lại shop xem có nhầm gì không là chuyện bình thường. Còn shop làm to chuyện mới là người sai, làm mất lòng khách như vậy sẽ khó có cơ hội khách quay lại dịch vụ. "Thấy khách hỏi giá cao quá nên shop nhột à?", "Khách hàng nào cũng có quyền được giải thích chứ"...

Phe còn lại lại cho rằng hoa là món quà tinh thần, việc hỏi giá hay nhắn shop “bắt lỗi” dễ khiến người tặng mất vui. Dù có tinh thần tiết kiệm, song có vô vàng cách để nói khéo léo với cả người yêu, sau đó phản ánh shop cũng không muộn. Cô gái không nhất thiết phải tạo ra tình huống căng thẳng khiến dịp vui tặng quà thành lúc để tính toán chuyện đắt - rẻ...

Và cũng có luôn phe thứ ba. Phe bênh vực shop, cho rằng tiệm chỉ làm việc trực tiếp với người đặt hàng là hợp lý vì nếu giải thích với người nhận, sẽ không phải là khách hàng trực tiếp của shop hoa.

Mỗi người mỗi ý, vụ việc nêu trên nhanh chóng trở thành đề tài hot, được bàn tán rôm rả khắp mạng xã hội.

Nhận được hoa bất ngờ, thắc mắc về giá: Nên hỏi ai?

Bỏ qua câu chuyện đúng sai của những P. thì nhiều cô gái khác cũng có 1 trăn trở: Nếu nhận được hoa bất ngờ nhưng có thắc mắc về giá thì nên hỏi ai? Người yêu hay là shop hoa?

Không có câu trả lời chính xác cho việc này.

Tuy nhiên, tính thời điểm khá quan trọng. Nếu bạn lựa chọn một thời điểm mà tất cả đều bình tĩnh và có thể giải quyết câu chuyện không theo hướng "cảm xúc" thì có thể sẽ đỡ căng thẳng, mất lòng nhau hơn.

Bởi dù không bàn đến giá trị bó hoa, thì hành động "kiểm tra giá" vẫn dễ khiến người tặng cảm thấy bị “chạm tự ái”, như thể món quà của họ vừa bị kiểm tra lại, thay vì được đón nhận bằng niềm vui. Đặt hoa tặng xuất phát từ ý tốt, đâu ai biết rõ giá hoa là đắt hay rẻ. Người mua chỉ muốn khiến người yêu vui thôi, ai ngờ lại thành chuyện lớn.

Dẫu biết rằng chuyện hỏi giá cũng xuất phát từ tâm lý xót tiền, quan tâm thật lòng, không muốn người yêu tốn kém hay bị "chặt chém". Song, nếu chọn cách nói khéo hơn một chút, câu chuyện có thể sẽ “êm” hơn nhiều.

Ảnh minh họa.

Một cư dân mạng bình luận: "Thay vì bạn nhắn như thế thì bạn nên nhắn là 'em thấy bó này hơi đắt anh ạ, em biết anh làm ra tiền cũng không dễ dàng, anh rút kinh nghiệm lần sau đặt bó tầm 300-400 thôi nhé, có quà cho em là em vui rồi, dù gì em vẫn cảm ơn anh vì bó hoa nhé. Mình có thể nói nhẹ nhàng hơn mà".

Hay như trường hợp của P. cũng có người bình luận thế này và nhận về nhiều sự đồng tình của cư dân mạng: "Thiệt ra thì cách bạn xử lý khi biết giá bó hoa nó không được khéo lắm. Mình biết là bạn cũng tiếc tiền cho người yêu, nhưng mà khi bạn cảm thấy giá nó không hợp lý thì bạn nên nói lại người bạn trước. Kiểu: 'Em vui lắm nhưng mà bó này, mà 1,5 triệu thì hình như hơi mắc, hay anh thử hỏi lại shop xem có nhầm lẫn gì không” và để anh ấy tự giải quyết với shop. Nói qua nói lại vừa tốn sức mà con bực mình nữa".

Còn bạn, bạn sẽ làm gì khi rơi vào tình huống này?