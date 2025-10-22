3 thói quen khi cầm điện thoại của người EQ thấp

Chiếc điện thoại có thể là công cụ giao tiếp, làm việc và giải trí, nhưng đồng thời cũng là "tấm gương phản chiếu" EQ của mỗi người. Cách một người cầm điện thoại, nhắn tin, trả lời cuộc gọi tiết lộ rất nhiều về khả năng kiểm soát cảm xúc và mức độ tinh tế trong ứng xử.

Người EQ cao biết điện thoại chỉ là phương tiện, còn người EQ thấp lại để nó trở thành công cụ bộc phát cảm xúc, khoe khoang hoặc né tránh. Dưới đây là 3 hành vi điển hình tưởng nhỏ nhưng đủ khiến người khác mất thiện cảm của người EQ thấp khi cầm điện thoại.

1. Lén nhìn/nghe hoặc tra soát điện thoại của người khác

Đây là một biểu hiện EQ thấp sâu sắc hơn nhưng cực kỳ phổ biến trong các mối quan hệ hiện nay – đặc biệt là trong tình cảm và công việc.

Người EQ thấp thường không kiểm soát được sự lo lắng hay thiếu tin tưởng, nên họ nghi ngờ và tìm cách kiểm tra điện thoại của người khác: đọc trộm tin nhắn, xem nhật ký cuộc gọi, lén vào mạng xã hội của người thân hoặc đồng nghiệp.

Về bề ngoài, đó có thể chỉ là "tò mò" hoặc "lo lắng", nhưng gốc rễ là thiếu an toàn cảm xúc (emotional security) – một dấu hiệu rõ ràng của EQ thấp. Khi không biết cách giao tiếp thẳng thắn, họ chọn cách xâm phạm sự riêng tư – điều có thể hủy hoại hoàn toàn lòng tin trong mối quan hệ.

Người EQ cao thì khác: họ tin vào giao tiếp cởi mở và tôn trọng ranh giới cá nhân. Thay vì kiểm soát, họ chọn đối thoại. Họ biết rằng tin tưởng không phải là để "cho qua", mà là cách duy nhất để duy trì sự bình yên trong kết nối.

2. Nhắn tin hoặc gọi điện theo cảm xúc tức thời

Đây là "dấu hiệu kinh điển" của EQ thấp. Khi giận, họ gọi điện liên tục. Khi bực, họ nhắn tin dài dằng dặc để "xả". Khi người khác không trả lời, họ suy diễn, trách móc hoặc viết những dòng đầy ẩn ý trên mạng.

Họ không phân biệt được giữa giải tỏa cảm xúc và trút cảm xúc. Một tin nhắn gửi đi trong cơn tức giận có thể khiến mối quan hệ sụp đổ nhanh hơn bất kỳ cuộc tranh cãi trực tiếp nào.

Ngược lại, người EQ cao có khả năng "dừng lại". Họ có thể gõ tin nhắn, rồi… xóa. Họ hiểu rằng khi cảm xúc lên cao, lý trí xuống thấp, nên biết chờ cho tâm trạng ổn định trước khi phản hồi.

Chính sự điềm tĩnh đó khiến họ được tôn trọng, tin cậy, dù trong công việc hay trong tình cảm.

3. Cầm điện thoại như "vũ khí thể hiện bản thân"

Người EQ thấp thường cảm thấy cần phải được chú ý, và điện thoại trở thành công cụ để họ làm điều đó. Họ có thể: Bật loa ngoài thật to ở nơi đông người, như thể muốn cho cả thế giới nghe cuộc gọi của mình; Nói chuyện với tông giọng lớn, xen kẽ tiếng cười hoặc than thở quá đà; Liên tục cầm điện thoại quay, chụp, check-in trong mọi tình huống – kể cả khi đang họp, ăn cùng người khác, hay trong đám đông yên tĩnh…

Về bản chất, đây là biểu hiện của thiếu nhận thức xã hội (social awareness) – một phần quan trọng của EQ. Người EQ thấp không nhận ra rằng sự phô trương của mình gây khó chịu cho người xung quanh, khiến họ bị đánh giá là thiếu tế nhị và hiếu danh.

Người EQ cao thì ngược lại: họ hiểu khi nào nên chia sẻ, khi nào nên giữ riêng tư. Họ không cần điện thoại làm công cụ chứng tỏ bản thân – vì sự tự tin thật sự đến từ thái độ, chứ không từ âm lượng cuộc gọi hay tần suất đăng bài.

Vì sao ba hành vi này làm người khác khó chịu?

Điểm chung của cả ba biểu hiện là thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu nhận thức về người khác. Khi phô trương, họ đánh mất sự tinh tế. Khi bộc phát, họ đánh mất lý trí. Khi nghi ngờ, họ đánh mất niềm tin.

Tất cả đều dẫn tới kết quả giống nhau: người khác cảm thấy bị làm phiền, bị xem nhẹ, hoặc bị bỏ rơi trong cuộc giao tiếp.

Người EQ cao không cần né tránh công nghệ – họ chỉ sử dụng nó một cách có ý thức. Trong giao tiếp, họ luôn ưu tiên sự hiện diện trọn vẹn, biết lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của người đối diện thay vì vừa nói chuyện vừa nhìn màn hình.

Khi cảm xúc dâng cao, họ không phản ứng vội qua tin nhắn hay cuộc gọi, mà đợi cho lòng mình lắng xuống để lời nói không làm tổn thương ai. Và khi có điều chưa rõ ràng, họ chọn cách trao đổi thẳng thắn, đối diện với sự thật thay vì lén lút kiểm tra hay suy diễn.

Chính vì thế, chiếc điện thoại trong tay họ không phải là công cụ tạo ra khoảng cách, mà trở thành phương tiện của sự kết nối, cảm thông và thấu hiểu.

(Tổng hợp)