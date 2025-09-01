Bố mẹ đưa bé con 4 tuổi vượt hơn 1.600km từ Nam ra Bắc trước thềm đại lễ: "Con hãy yêu Tổ quốc mình, từ những điều đơn giản nhất"

Thay vì nghỉ hè vui chơi như bao bạn nhỏ đồng trang lứa, bé Bon (tên thật là Hải Đăng, 4 tuổi, Tp.HCM) lại có một hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa bên bố mẹ. Đó là hành trình đi từ Nam ra Bắc, đến thăm những di tích lịch sử gắn liền với một thời hào hùng của dân tộc.

Hành trình học cách yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị của cậu bé 4 tuổi

Gia đình bé Bon đã không chọn những điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc, mà thay vào đó là những chuyến đi thăm lăng Bác Hồ, bảo tàng Lịch sử Quân sự, cột cờ Hà Nội, nghĩa trang Mai Dịch, cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), đền Hùng (Phú Thọ)… Những nơi từng in dấu chân cha ông trong hành trình giữ nước, giờ trở thành những bài học sống động đầu đời cho một cậu bé 4 tuổi.

Gia đình bé Bon có hai chuyến ra Bắc trong năm nay. "Mỗi điểm đến đều để lại dấu ấn với con. Có hôm về đến khách sạn, Bon vẫn kể vanh vách là hôm nay được đi đâu, thấy gì, gặp ai" - chị Hiền, mẹ của bé Bon, kể lại.

Chuyến đi đầu tiên là vào tháng 3 và giờ là chuyến đi thứ 2, cả gia đình lại quay ra Bắc, lần này để tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Gia đình quyết định ở lại Hà Nội đến hết tháng 8, để bé có thời gian cảm nhận được không khí ngày lễ trọng đại một cách trọn vẹn nhất.

Không cần đến lớp học kỹ năng hay những giáo trình to tát, với chị Hiền, việc dạy con yêu nước bắt đầu từ những điều giản dị nhất: Nhận biết hình ảnh Bác Hồ, thuộc 5 điều Bác dạy, biết chào hỏi các cô chú công an và bộ đội, và hiểu được rằng những con người đó đang ngày ngày bảo vệ bình yên cho đất nước...

Trong một lần đi xem sơ duyệt diễu binh ở Hà Nội, Bon vô tình được quay clip đang… giơ quạt về phía cho chú công an để chú đỡ nóng. "Lúc đó bé đang chơi với hai chị gái cùng đi, giơ quạt cho các chị xong quay sang thấy chú công an đứng gần, thế là tự nhiên bé hướng quạt về phía chú. Một hành động tự nhiên và rất đáng yêu, ai nhìn bé cũng cười và khen Bon ngoan. Mình cũng cảm thấy bé đã dần biết để ý và thế hiện sự quan tâm đối với mọi người, nhất là với những chú công an đang làm nhiệm vụ" - chị Hiền kể lại.

Cũng trong chuyến đi, khi đến tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự, Bon chủ động tiến lại, lễ phép chào các ông bà là những người cựu chiến binh có công với đất nước. Với vẻ hoạt bát, lễ phép và thích giao tiếp, cậu bé tạo được thiện cảm ở khắp nơi đặt chân đến.

Lòng yêu đất nước chính là sự dung dưỡng một tâm hồn

Nói về cách nuôi dưỡng lòng yêu nước cho con từ khi còn nhỏ, chị Hiền - mẹ của bé Bon, chia sẻ một cách chân thành: "Với mình, lòng yêu nước không phải thứ được 'dạy' như một bài học, mà là điều được gieo dần, thấm dần trong từng câu chuyện nhỏ, từng hành động đẹp. Nếu có thời gian, cha mẹ hãy đưa con đến những nơi gắn liền với các sự kiện, dấu mốc lịch sử, kể cho con nghe, giải thích cho con hiểu. Đừng lo con quá nhỏ. 4 tuổi, trí nhớ rất tốt, con sẽ nhớ rất lâu".

Với gia đình chị Hiền, yêu nước là một cách sống, là sự kết nối từ những gì gần gũi nhất. "Lòng yêu đất nước chính là sự dung dưỡng một tâm hồn. Dù sau này lớn lên các con có làm gì đi nữa thì sự dung dưỡng tâm hồn chính là con đường để các con trở thành một người lương thiện, và sống có ích cho đời, vì mình luôn dạy con một câu thơ: Quê hương nếu ai k nhớ, sẽ không lớn nổi thành người" .

Những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước đã được bố mẹ từ từ gieo vào con, từ những chuyến đi xa, những lần đứng nghiêm chào cờ, cho đến những câu hát về Bác Hồ mà bé con ngân nga hát... Và

Có lẽ, trong hành trang khôn lớn của con, đó chính là món quà quý giá nhất: được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè, và trong sự gắn bó chân thành với quê hương, đất nước mình.

