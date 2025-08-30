Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tập đoàn giáo dục gây chú ý khi “trình làng” robot lớp học, cô giáo AI tại triển lãm hot nhất dịp Đại lễ 2/9

30-08-2025 - 12:28 PM | Sống

Một tập đoàn giáo dục gây chú ý khi “trình làng” robot lớp học, cô giáo AI tại triển lãm hot nhất dịp Đại lễ 2/9

Những giải pháp giáo dục thông minh, mang tính đột phá công nghệ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, học sinh, sinh viên và các chuyên gia.

Ngày 29/8, tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) giới thiệu giải pháp giáo dục thông minh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong không gian “Kiến tạo phát triển”, một trong sáu không gian trưng bày lớn của triển lãm, hệ sinh thái giải pháp công nghệ giáo dục do NHG giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, từ học sinh - sinh viên đến các chuyên gia và nhà quản lý.

Một tập đoàn giáo dục gây chú ý khi “trình làng” robot lớp học, cô giáo AI tại triển lãm hot nhất dịp Đại lễ 2/9- Ảnh 1.

Giải pháp giáo dục thông minh được xây dựng trên nền tảng vững chắc, gồm nền tảng Dữ liệu Giáo dục Quốc gia, Robot lớp học và Cô giáo AI.

Cụ thể nền tảng Dữ liệu Giáo dục Quốc gia hoạt động như một “siêu nhà máy” tri thức. Dữ liệu thô từ các nguồn liên quan được thu thập, chuẩn hóa và phân tích để tạo ra các sản phẩm trí tuệ. Nền tảng này giúp khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu và mở ra mô hình quản trị dựa trên bằng chứng (evidence-based governance).

Robot lớp học sẽ hỗ trợ giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, theo dõi tiến trình học tập và cung cấp dữ liệu tức thời để điều chỉnh phương pháp dạy học. Cô giáo AI đóng vai trò ồng hành cùng từng học sinh, đưa ra gợi ý cá nhân hóa và nâng cao khả năng tự học.

Sự kết hợp này giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận nền giáo dục thông minh và công bằng.

Một tập đoàn giáo dục gây chú ý khi “trình làng” robot lớp học, cô giáo AI tại triển lãm hot nhất dịp Đại lễ 2/9- Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc phân tích dữ liệu Veron giới thiệu giải pháp giáo dục thông minh tại triển lãm

Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc phân tích dữ liệu Veron – Công ty công nghệ trực thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, khẳng định: “Chúng tôi tin rằng nền giáo dục Việt Nam sẽ bước sang một kỷ nguyên mới – nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ đóng vai trò là động lực phát triển, nhưng vẫn giữ vững giá trị nhân văn và tinh thần công bằng trong giáo dục”.

Việc tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm của NHG không chỉ là minh chứng cho nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục mà còn thể hiện cam kết của khối tư nhân trong việc đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi nhà đặc biệt đón 50 cựu binh ăn ở miễn phí trước tổng duyệt A80

Ngôi nhà đặc biệt đón 50 cựu binh ăn ở miễn phí trước tổng duyệt A80 Nổi bật

Tưởng cam là "vua" vitamin C, ai ngờ vẫn thua một loại rau trồng nơi góc vườn: Biết dùng thì tốt đủ đường

Tưởng cam là "vua" vitamin C, ai ngờ vẫn thua một loại rau trồng nơi góc vườn: Biết dùng thì tốt đủ đường Nổi bật

Người đàn ông đến mở tài khoản mới của chính mình và nạp vào 150 triệu đồng: Nhân viên VietinBank vừa giao dịch, vừa báo luôn công an phường

Người đàn ông đến mở tài khoản mới của chính mình và nạp vào 150 triệu đồng: Nhân viên VietinBank vừa giao dịch, vừa báo luôn công an phường

11:58 , 30/08/2025
Khoa học phát hiện: Trẻ có đặc điểm này thường được người lớn quan tâm, chăm sóc nhiều hơn!

Khoa học phát hiện: Trẻ có đặc điểm này thường được người lớn quan tâm, chăm sóc nhiều hơn!

11:34 , 30/08/2025
Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

11:32 , 30/08/2025
Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

11:30 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên