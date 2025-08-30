Tào Tháo có nhiều tướng lĩnh hùng mạnh nhưng vẫn luôn ghen tị với Lưu Bị: Chỉ bởi vì 2 nhân vật này

Tại sao Tào Tháo ghen tị với đội quân của Lưu Bị?

Nhiều học giả cho rằng trong thời kỳ Tam Quốc, ba thế lực lớn đều có những lợi thế riêng: Tào Tháo có thời cơ, Tôn Quyền có địa lợi và Lưu Bị có nhân hòa, đặc biệt là đội ngũ dưới trướng. Xét về mặt số lượng nhân tài, quân đội của Tào Tháo chắc chắn vượt trội hơn Lưu Bị. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối của nhà Thục Hán, khi tài năng cạn kiệt, nhiều danh tướng già cỗi và sức mạnh quốc gia suy giảm. Nguyên nhân chính là do kinh tế và văn hóa của vùng Ích Châu khá lạc hậu, dân số ít ỏi, khó khăn trong việc phát triển lực lượng quân sự. Vùng Giang Đông của Tôn Quyền cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

Trong thời kỳ Tam Quốc, ba thế lực lớn đều có những lợi thế riêng: Tào Tháo có thời cơ, Tôn Quyền có địa lợi và Lưu Bị có nhân hòa. (Ảnh: Sohu)

Ngược lại, vùng phương Bắc dưới quyền Tào Tháo có diện tích rộng lớn, dân số đông đúc, kinh tế và văn hóa phát triển, cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho Tào Ngụy. Sự ngưỡng mộ của Tôn Quyền dành cho những nhân tài của Lưu Bị là điều dễ hiểu, nhưng trong trường hợp của Tào Tháo, mọi chuyện lại phức tạp hơn. Dù sở hữu quân đội mạnh mẽ và nguồn lực dồi dào, cùng với lợi thế về mặt quân sự và chính trị, nhưng Tào Tháo lại ghen tị với Lưu Bị, đặc biệt là bởi Lưu Bị có được sự trợ giúp của 2 nhân vật này. Họ là những ai?

Quan Vũ – Vị tướng có năng lực toàn diện

Nếu nói về hai người khiến Tào Tháo cảm thấy ao ước, không thể không nhắc đến Quan Vũ và Khổng Minh. Năng lực tổng thể của Quan Vũ thuộc hàng ngũ những tướng lĩnh hàng đầu của Tam Quốc. Sự dũng mãnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo của ông đều rất cân đối. Có thể nói, dù Trương Liêu dưới trướng Tào Tháo rất dũng mãnh, nhưng so với Quan Vũ thì vẫn còn kém một bậc. Điều này càng rõ ràng khi so sánh với các tướng lĩnh khác của Tào Tháo, mặc dù mỗi người đều có điểm mạnh riêng, nhưng khó có thể sánh kịp với năng lực toàn diện của Quan Vũ.

Sự trỗi dậy của Quan Vũ không phải là may mắn. Trong thời kỳ đầu, khi Lưu Bị còn yếu thế, Quan Vũ thậm chí chỉ là một tay cung thủ cưỡi ngựa bình thường. Nhưng nhờ nỗ lực cá nhân và tài năng quân sự xuất chúng, ông dần trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong phe Lưu Bị. Trong trận chiến Bạch Mã, Quan Vũ đã đích thân chỉ huy một đội quân nhỏ, dùng ít đánh nhiều, và đã giết chết vị tướng nổi tiếng của Viên Thiệu là Nhan Lương, thể hiện sức mạnh của mình.

Nếu nói về hai người khiến Tào Tháo cảm thấy ao ước, không thể không nhắc đến Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ đã thể hiện xuất sắc trong trận Hán Trung, mặc dù chỉ có vài nghìn quân, nhưng ông đã khéo léo ngăn chặn được đội quân hàng vạn người của Tào Ngụy tiến về phía Bắc, thành công trong việc giữ chân quân địch, giành thời gian quý giá cho nhà Thục Hán.

Khi Quan Vũ giữ vùng Kinh Châu, ông đã trở thành một lưỡi kiếm sắc bén trong quân đội Thục Hán, chỉ huy một lực lượng lớn mạnh, nắm giữ phân nửa quân lực của Thục Hán. Dưới sự lãnh đạo của Quan Vũ, thành Giang Lăng phòng thủ chắc chắn, mặc dù cuối cùng bị mất do nội bộ phản bội, nhưng điều này vẫn chứng minh năng lực quân sự và quản lý xuất sắc của ông. Quan Vũ không chỉ giỏi chỉ huy lục quân mà còn có khả năng đáng ngạc nhiên trong việc lãnh đạo thủy quân. Trong trận Phàn Thành, Quan Vũ đã dùng sự phối hợp giữa lục quân và thủy quân, gây áp lực lớn cho Tào Ngụy.

Tào Tháo có nhiều tướng lĩnh xuất chúng như Trương Liêu, Nhạc Tiến, Hứa Chử, nhưng không có ai giống như Quan Vũ, vừa mạnh mẽ trong chiến đấu, vừa xuất sắc về chiến lược và chỉ huy. Sự tồn tại của Quan Vũ không chỉ làm tăng sức mạnh cho Lưu Bị, mà còn khiến Tào Tháo cảm thấy ghen tị và tiếc nuối.

Gia Cát Lượng – Nhân vật then chốt trong đội ngũ của Lưu Bị

Ngoài Quan Vũ, Gia Cát Lượng cũng là một nhân vật then chốt trong đội ngũ của Lưu Bị. Khi Lưu Bị gặp khó khăn, ông đã phải sống dựa vào người khác nhiều lần, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi ông gặp Gia Cát Lượng.

Khổng Minh không chỉ là một nhà chiến lược xuất sắc, mà còn là một lãnh đạo quân sự toàn diện. Nhờ sự liên minh khéo léo với Tôn Quyền để chống lại Tào Tháo và thống nhất lực lượng Đông Ngô, cuối cùng làm tan vỡ kế hoạch thống nhất thiên hạ của Tào Tháo. Nếu không có Gia Cát Lượng, có lẽ Tào Tháo đã sớm lên ngôi hoàng đế, thống nhất cả nước, và sự tồn tại của nhà Thục Hán có thể chẳng bao giờ xảy ra.

Ngoài Quan Vũ, Gia Cát Lượng cũng là một nhân vật then chốt trong đội ngũ của Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Về mặt chiến lược, Gia Cát Lượng có thể không vượt qua được những mưu sĩ của phe Tào Ngụy như Quách Gia, Giả Hủ, về quản lý nội bộ cũng khó sánh kịp với Tư Mã Ý, Trần Quần, nhưng ông là một nhân tài, có năng lực toàn diện. Ông đã có thể hỗ trợ Lưu Thiện vững trên ngôi nhà Thục sau khi Lưu Bị qua đời, qua nhiều thập kỷ vẫn giữ được quốc gia hoạt động, điều này thực sự không hề dễ dàng. Hơn nữa, lòng trung thành và phẩm chất của Gia Cát Lượng là không thể nghi ngờ, ông luôn kiên định dưới di nguyện của Lưu Bị, không bao giờ nảy sinh tham vọng.

Tuy Tào Tháo không thể chứng kiến toàn bộ tài năng và ảnh hưởng của Gia Cát Lượng, nhưng ngay từ khi còn sống, nhiều khả năng của Khổng Minh đã được bộc lộ, Tào Tháo chắc chắn cảm thấy tiếc nuối và ghen tị. Tào Tháo yêu mến nhân tài suốt đời, ông có thể dung túng cho các anh hùng, cũng có thể nhìn ra ai là những người có tiềm năng trong tương lai, và không nghi ngờ gì rằng Khổng Minh chính là người khiến ông tiếc nuối nhất.

Theo Sohu, Sina, 163