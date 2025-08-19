Người có EQ cao nhất Tam Quốc: Chỉ một quyết định giúp con cháu hưởng phú quý suốt hơn 2.000 năm, không phải Tào Tháo hay Lưu Bị

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng, đồng thời cũng là bức tranh sống động về những anh hùng hào kiệt với tài thao lược và cách ứng xử tinh tế. Độc giả say mê Tam Quốc không chỉ vì những trận chiến kịch tính mà còn vì những mưu kế sắc sảo và nghệ thuật "đọc vị lòng người" của các nhân vật.

Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo - mỗi người đều là bậc thầy về trí tuệ cảm xúc (EQ), nhưng cơ nghiệp họ gây dựng lại không thể kéo dài cho hậu duệ. Vậy, ai mới thực sự là người có EQ cao nhất trong Tam Quốc , đủ để lưu danh và bảo vệ con cháu qua hàng ngàn năm? Đáp án có thể khiến bạn bất ngờ đấy.

Những bậc anh hùng với EQ đỉnh cao nhưng cơ nghiệp ngắn ngủi

Trước khi nói về Trương Lỗ, hãy điểm qua vài nhân vật nổi bật về EQ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Đầu tiên không thể không kể đến Lưu Bị. Từ một kẻ bán giày cỏ, ông đã dựa vào danh xưng "Hoàng thúc" để chiêu mộ nhân tài, lấy lòng dân chúng và xây dựng cơ đồ. Ông khéo léo luân chuyển giữa các thế lực chư hầu, giữ được Kinh Châu nhiều năm trước sự dòm ngó của Đông Ngô. Tài năng kết giao và an dân của Lưu Bị là minh chứng cho EQ vượt trội.

Tôn Quyền - một bậc thầy về EQ khác trong Tam Quốc dù còn trẻ, đã sớm bộc lộ sự khôn khéo. Sau khi anh trai Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền kế vị khi chưa đầy hai mươi tuổi. Ông không chỉ thuyết phục được các đại thần mà còn cân bằng quyền lực, tập trung quyền hành vào tay mình. Tào Tháo từng khen ngợi: "Sinh tử đương như Tôn Trọng Mưu!" đủ thấy tài năng và EQ của ông.

Và Tào Tháo, dù mang tiếng tàn nhẫn, lại là bậc thầy trong việc hiểu lòng người. Ông vừa khiến kẻ thù khiếp sợ, vừa thu phục được vô số nhân tài nhờ sự tinh tế trong ứng xử.

Tuy nhiên, cả ba nhà Tào, Tôn, Lưu đều có một điểm chung, đó là cơ nghiệp huy hoàng một thời nhưng không trường tồn. Tào Ngụy rơi vào tay Tư Mã thị. Đông Ngô sụp đổ năm 280 dưới tay nhà Tấn, hậu duệ nhà Tôn dần suy tàn, không còn giữ được vị thế tại Lạc Dương. Thục Hán sau khi Gia Cát Lượng qua đời cũng sụp đổ dưới sự bất lực của Lưu Thiện, hậu duệ nhà Lưu không còn sót lại chút dấu vết.

Vậy, ai mới là người có EQ vượt trội, không chỉ thành công cho bản thân mà còn bảo vệ được con cháu qua hàng ngàn năm?

Trương Lỗ - vị quân phiệt ít danh tiếng nhưng cực kỳ khôn ngoan

Trương Lỗ, hậu duệ đời thứ mười của mưu sĩ Trương Lương thời Hán Cao Tổ, đồng thời là cháu của Trương Đạo Lăng người sáng lập Đạo giáo Ngũ Đấu Mễ, là một nhân vật đặc biệt. Dựa vào uy tín tôn giáo, ông chiếm giữ Hán Trung suốt ba mươi năm, tạo dựng một chính quyền vững chắc.

Trương Lỗ không chỉ truyền bá đạo giáo mà còn thực thi chính sách nhân văn, được lòng dân chúng. Ông cho lập các quán ăn miễn phí, cung cấp lương thực và chỗ nghỉ cho dân chúng lẫn khách qua đường. Người đời truyền tụng: "Ở Hán Trung có Trương Lỗ, ăn uống chẳng tốn tiền, ba mươi năm chẳng đổi". Nhờ sự hào phóng và khéo léo, ông được dân chúng yêu mến, không một ai oán thán.

Khi Tào Tháo dẫn quân tiến đánh Hán Trung, các thuộc hạ khuyên Trương Lỗ đốt kho tàng và bỏ trốn. Nhưng ông đã chọn một con đường khác. Với tầm nhìn xa, Trương Lỗ giữ nguyên kho lương thực để làm điều kiện thương lượng khi quy phục. Quyết định này không chỉ giúp ông được Tào Tháo tha thứ mà còn được phong làm Trấn Nam tướng quân và Vạn hộ hầu. Quan trọng hơn, ông bảo toàn được dòng dõi và uy tín của gia tộc.

Sau này, con trai Trương Lỗ là Trương Thịnh dời đến núi Long Hổ ở Giang Tây, tiếp tục truyền bá Đạo giáo. Dòng dõi họ Trương trở thành Trương Thiên Sư, một trong hai nhánh lớn nhất của Đạo giáo Trung Hoa. Qua gần 2.000 năm, bất kể triều đại thay đổi, các vị vua đều sắc phong danh hiệu "Thiên Sư" cho hậu duệ nhà Trương. Gia tộc này không chỉ giữ được đặc quyền mà còn sống trong những dinh thự gần như ngang tầm đế vương, chưa từng bị tuyệt diệt.

Chỉ bằng một quyết định không thiêu hủy kho tàng và khéo léo quy phục, Trương Lỗ đã đặt nền móng cho sự trường tồn của dòng họ qua hai thiên niên kỷ. So với những anh hùng rực rỡ nhưng hậu duệ sớm lụi tàn như Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền, Trương Lỗ mới chính là bậc thầy EQ thời Tam Quốc. Sự khôn ngoan của ông không chỉ nằm ở việc xây dựng cơ nghiệp mà còn ở khả năng "lùi một bước để tiến vạn dặm", bảo vệ phúc ấm cho con cháu muôn đời.

Theo KanChina