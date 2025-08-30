Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!

30-08-2025 - 20:42 PM | Sống

Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem “nổi da gà” vì quá hào hùng và xúc động.

Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng ngày 30/8 là tâm điểm của sự chú ý của người dân.Sau phần diễu binh, diễu hành đầy khí thế, tất cả các khối tham gia đã đồng loạt tập trung về Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

Trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, mọi ánh mắt đều hướng về biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ chào cờ bắt đầu, và bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát lại, vang vọng giữa không gian rộng lớn, gợi nhắc về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tiến Quân Ca hoà chung Giai Điệu Tự Hào

Giữa sự tĩnh lặng đầy xúc động, giọng hát của Mỹ Tâm vang lên, trong ca khúc Giai Điệu Tự Hào tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc. Khi ca khúc Giai Điệu Tự Hào hòa quyện với Tiến Quân Ca, như một làn sóng cảm xúc lan tỏa khắp không gian, đánh thức niềm tự hào dân tộc trong từng người có mặt trực tiếp và theo dõi qua màn hình tivi.

Ngay sau buổi phát sóng lễ tổng duyệt, tiết mục Tiến Quân CaGiai Điệu Tự Hào liền được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi nghe giọng hát của Mỹ Tâm hòa quyện cùng Tiến Quân Ca, họ gọi đó là “khoảnh khắc không thể quên” hay “giây phút khiến tim nghẹn lại vì tự hào”. 

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 1.

Giây phút Tiến Quân Ca hoà chung Giai Điệu Tự Hào

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 2.

Quảng trường rợp bóng cờ sao

Tiết mục này là một phần trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Với sự tham gia của 80 nghệ sĩ, các khối diễu binh, diễu hành và hàng vạn người dân, buổi lễ hứa hẹn sẽ là một sự kiện văn hóa - chính trị trọng đại, nơi âm nhạc, hình ảnh và tinh thần dân tộc hòa quyện thành một bản giao hưởng của niềm tin và tự hào Việt Nam.

Một số hình ảnh trong lễ tổng duyệt sáng nay - 30/8: 

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 3.

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 4.

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 5.

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 6.

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 7.

Khoảnh khắc đắt giá xuất hiện chớp nhoáng khiến ai nấy nổi da gà, tổng duyệt cỡ này Đại lễ 2/9 còn đỉnh cỡ nào!- Ảnh 8.

Theo An Phúc

Phụ nữ số

