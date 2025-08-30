Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9 bằng tiền mặt ở đâu, cần mang giấy tờ gì?

30-08-2025 - 19:10 PM | Sống

Nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9 bằng tiền mặt ở đâu, cần mang giấy tờ gì?

Người dân bắt đầu nhận quà từ ngày 30/8.

Thông tin toàn thể nhân dân sẽ nhận được 100.000 đồng nhân dịp Tết Độc lập đã khiến rất nhiều người vui mừng, háo hức và tự hào. Bên cạnh đó, làm thế nào để nhận được món quà này cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có thông tin chính thức về hình thức tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho người dân. 

Theo đó, đối tượng nhận quà là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8/2025.

Việc trao quà sẽ thực hiện theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Với những công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9 bằng tiền mặt ở đâu, cần mang giấy tờ gì?- Ảnh 1.

Người dân nhận quà dịp 2/9 bằng tiền mặt sẽ đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Công dân có thể nhận quà bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VneID.

Trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử sẽ nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. 

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật khi nhận quà. Trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Người dân bắt đầu nhận quà từ ngày 30/8, việc trao quà sẽ xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này song chậm nhất không quá ngày 15/9/2025. 

Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn

Theo Lam Giang

Đời sống pháp luật

