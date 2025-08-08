Bộ môn giữ dáng, nâng tầm thần thái đang được Suzy và loạt sao Hàn thi nhau học

Thời gian gần đây, mạng xã hội Hàn Quốc liên tục xuất hiện hình ảnh loạt sao đình đám như Suzy, Park Gyu Young, Kwon Nara hay Irene Kim trong những phòng tập ballet thanh lịch, nhẹ nhàng. Không còn là những buổi tập gym nặng đô, nhiều ngôi sao đang lựa chọn một phương pháp luyện tập mới mẻ hơn - múa ballet hiện đại - vừa giúp giữ dáng, vừa nâng cao khí chất.

Vốn là môn nghệ thuật cao cấp, nhưng giờ đây múa ballet hiện đại còn được xem là một "vũ khí" giữ dáng và rèn luyện thần thái được phái đẹp Hàn yêu thích. Qua loạt ảnh được dàn sao Hàn đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho bộ môn này. Vậy múa ballet hiện đại có gì mà lại được dàn sao Hàn yêu thích đến vậy, dưới đây là 5 lý do chính

1. Nhẹ nhàng hơn so với nghệ thuật múa ballet truyền thống

Khác với ballet cổ điển khắt khe và đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, múa ballet hiện đại trong phòng tập dành cho người lớn đã được điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với mọi độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trưởng thành. Những bài tập được thiết kế theo cấp độ, kết hợp yếu tố từ múa, pilates và giãn cơ giúp người tập không bị quá tải mà vẫn phát huy hiệu quả rõ rệt sau thời gian ngắn.

2. Tăng sức bền, rèn luyện sự dẻo dai và linh hoạt

Một trong những điểm khiến múa ballet trở thành bộ môn "ruột" của các sao nữ là khả năng luyện cơ và tăng độ dẻo dai vượt trội. Những động tác nhẹ nhàng nhưng tập trung vào nhóm cơ trung tâm (core), cơ lưng, tay, chân giúp rèn sức bền và tăng cường khả năng kiểm soát cơ thể. Tập bộ môn này đều đặn, người tập không chỉ săn chắc vóc dáng mà còn tăng khả năng giữ thăng bằng, nâng cao năng lượng và sự linh hoạt - điều rất cần thiết với các nghệ sĩ như Suzy hay Kwon Nara.

3. Điều chỉnh vóc dáng, cải thiện tư thế hiệu quả

Không dừng lại ở việc giảm mỡ hay tăng cơ, múa ballet còn giúp cải thiện tư thế rõ rệt. Các động tác đòi hỏi phải giữ lưng thẳng, cổ ngẩng cao và chuyển động uyển chuyển giúp người tập dần hình thành thói quen đi đứng đẹp hơn, thanh thoát hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều sao nữ Hàn vốn đã nổi tiếng với thần thái sang chảnh, lại càng tỏa sáng hơn sau thời gian tập ballet.

4. Trang phục xinh xắn, tính thẩm mỹ cao

Một điểm cộng đáng kể khác chính là tính thẩm mỹ trong trang phục. Những bộ leotard ôm dáng, váy tutu xinh xắn hay áo khoác mỏng nhẹ thường xuất hiện trong phòng tập không chỉ tạo cảm hứng luyện tập mà còn giúp các sao Hàn dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt để chia sẻ lên mạng xã hội. Không khó hiểu khi hình ảnh Suzy với mái tóc buộc gọn, khoác lên mình bộ đồ tập đơn giản nhưng thanh lịch đã thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài giờ đăng tải.

5. Có thể tập ngay cả khi đã lớn tuổi

Cuối cùng, một trong những lý do quan trọng khiến múa ballet trở nên phổ biến chính là sự linh hoạt về độ tuổi. Nếu chưa từng tập ballet lúc nhỏ, bạn vẫn có thể bắt đầu ngay cả khi đã lớn. Các bài tập ballet cho người lớn đã được biến tấu nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, không đòi hỏi bạn phải có nền tảng múa với kỹ thuật phức tạp, hay vóc dáng mềm mại. Phụ nữ tuổi 30, 40 hay thậm chí 50 vẫn có thể bắt đầu hành trình khám phá ballet như một cách để nâng niu cơ thể, cải thiện sức khỏe tinh thần và giữ gìn vẻ đẹp bền vững.

Từ những lý do trên, không khó hiểu vì sao ballet đang "chiếm sóng" trong danh sách những bộ môn được sao Hàn yêu thích nhất. Vừa tốt cho vóc dáng, vừa giúp duy trì thần thái sang trọng, nhẹ nhàng, múa ballet đang trở thành biểu tượng mới của lối sống tinh tế, lành mạnh và đầy cảm hứng - không chỉ với nghệ sĩ mà còn với hàng triệu phụ nữ yêu cái đẹp trên khắp châu Á.