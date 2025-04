Bổ nhiệm ba thành viên HĐQT độc lập, Thiên Long cam kết minh bạch và hiệu quả

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Thiên Long vừa chọn ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2028.

Bà Trần Phương Nga – CEO Tập đoàn Thiên Long.

Theo đó, bên cạnh ông Cô Gia Thọ, bà Cô Cẩm Nguyệt và ông Nguyễn Đình Tâm tiếp tục là Thành viên HĐQT, HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 bổ sung thêm bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc và có sự tham gia của 3 thành viên độc lập vững vàng chuyên môn, dày kinh nghiệm và đa dạng góc nhìn là ông Lê Trung Thành, bà Tiêu Yến Trinh và ông Phạm Ngọc Tuấn.

Ông Lê Trung Thành – Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn Thiên Long

Ông Lê Trung Thành là thành viên độc lập đầu tiên của Thiên Long trong nhiệm kỳ mới. Với hơn 30 năm "thực chiến chiến lược" tại các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Unilever, Pepsico, FPT, Masan Group, và tập đoàn Viettel. Hiện tại, ông Thành là cố vấn cấp cao của bộ phận tư vấn chiến lược của EY Consulting, đồng thời ông Thành có một trải nghiệm quan trọng thời gian qua khi đích thân xây dựng thành công start up do mình làm chủ.

Không chỉ là "người làm thuê số 1", giờ đây ông là người có thể kết nối giữa thế giới chuyên nghệp của các tập đoàn lớn và thế giới luôn linh hoạt, đổi mới của các công ty khởi nghiệp.

Với ông Thành, Thiên Long không chỉ là sản phẩm – mà là biểu tượng của sự học tập, sáng tạo, vươn xa với tinh thần khởi nghiệp tiên phong.

Thành viên HĐQT độc lập tiếp theo của Thiên Long là bà Tiêu Yến Trinh. Bà Trinh là đại diện tiêu biểu trong cộng đồng nữ doanh nhân Việt: nhạy bén trong kinh doanh và đầy năng lượng trong các hoạt động cộng đồng. Với tôn chỉ "Sức mạnh của sự cộng hưởng giá trị", Bà Trinh luôn mang đến một năng lượng tích cực không chỉ với các cơ hội mà còn cả những thách thức. Nguồn năng lượng này giúp Bà trở thành người truyền cảm hứng, một doanh nhân đa nhiệm, đồng thời là một Chiến lược gia nguồn nhân lực "thực chiến" luôn mang đến những giá trị hữu hình tích cực cho các doanh nghiệp, tổ chức mà Bà đang công tác ở những vai trò khác nhau trong suốt 30 năm qua.

Bà Tiêu Yến Trinh - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn Thiên Long

Hiện tại, bà là Nhà Sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của Talentnet và Thành viên HĐQT độc lập chuyên nghiệp tại Vinamilk và PNJ với nhiều đóng góp thiết thực cho công tác phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT. Đồng thời, bà cũng giữ chức Phó Chủ tịch tại Hội Nữ Doanh Nhân Tp.HCM (HAWEE) và Phó Chủ tịch CLB Nhân sự Việt Nam (VNHR).

Với Thiên Long, bà mong muốn cùng tạo nên giá trị kép trong-ngoài cho một thương hiệu "quốc dân" - không chỉ ở sản phẩm được đón nhận mà còn là nguồn lực nội tại chất lượng và đáng tự hào. Vì với bà, mọi sự khác biệt đều bắt đầu từ một nguồn lực tinh hoa.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn Thiên Long

Ông Phạm Ngọc Tuấn là Thạc sỹ Quản trị ( Master of Management của Solvay ULB) và là tiến sĩ quản trị kinh doanh DBA của BSU. Ông từng nắm giữ nhiều chức danh quan trọng tại các công ty FDI như Samsung Vina và trong nước như SPT, TIE. Hiện tại, ông là Viện trưởng Viện Phát Triển Quản Trị và Công Nghệ (IMT), ông cũng là Đại sứ Quản lý sản xuất theo phong cách Nhật Bản của tổ chức AOTS – METI Nhật Bản, Ông Tuấn có bề dày kinh nghiệm về quản trị sản xuất, quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả và luôn tôn trọng sự chuyên nghiệp và minh bạch. Đối với ông, sự chuyên nghiệp và minh bạch là chuẩn mực cần thiết để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, là niềm tin và bảo chứng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

HĐQT nhiệm kỳ mới của Thiên Long cũng thể hiện tính kế thừa và đa dạng thể hiện rõ nét trong việc hai thành viên HĐQT nhiều năm là Bà Trần Thái Như và Bà Cô Ngân Bình (Em của Ông Cô Gia Thọ) đã rời vị trí TV HĐQT để nhường cho hai thành viên trẻ đó là Cô Trần Cơ Nguyên và Cô Trần Dinh Dinh (là hai con của Ông Cô Gia Thọ).

Năm 2025, Thiên Long đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn "Glocalisation", mở rộng thị trường quốc tế và sẵn sàng bứt phá trong thập kỷ mới trên nền tảng dẫn đầu ngành văn phòng phẩm Việt Nam.

Năm 2025 được xác định là cột mốc bản lề, năm bắt đầu thực hiện mạnh mẽ định hướng "GLOCALISATION". Theo đó, Thiên Long sẽ chuyển mình thành 1 doanh nghiệp quốc tế (Global) dựa trên nền tảng vững chắc từ thị trường Việt Nam (Local).

Cụ thể, Thiên Long sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng tăng trưởng từ các khu vực này, đặc biệt là Đông Nam Á – nơi có vị trí địa lý chiến lược cùng sự tương đồng về dân số, văn hóa và kinh tế. Dựa trên nền tảng kinh nghiệm, thương hiệu vững mạnh và danh mục sản phẩm chất lượng đã được khẳng định, TLG sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với từng thị trường trọng điểm. Mục tiêu là xây dựng mô hình kinh doanh thông minh, hiệu quả và bản địa hóa các sản phẩm cũng như chương trình bán hàng phù hợp với từng địa phương. Ở chiều ngược lại, TLG cũng sẽ đưa các sản phẩm, ý tưởng và tiêu chuẩn chất lượng cao từ thị trường quốc tế về Việt Nam, nhằm mang đến cho người tiêu dùng trong nước những sản phẩm đa dạng, bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Năm 2025, ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Năm 2024, Thiên Long đạt kết quả kinh doanh tích cực, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.759 tỷ, đạt 99% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461 tỷ đồng, hoàn thành 121% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực vận hành hiệu quả và quản trị chiến lược bài bản của Tập đoàn.

Một trong các điểm sáng của Thiên Long là mảng thương mại điện tử, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đưa Thiên Long vươn lên vị trí dẫn đầu ngành văn phòng phẩm trực tuyến. Đồng thời, hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục tạo động lực tăng trưởng lớn cho Thiên Long, cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2023.

Không chỉ tăng trưởng về kinh doanh, Thiên Long tiếp tục nâng tầm vị thế thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam và thế giới, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á. Trong năm 2024, giá trị thương hiệu Thiên Long chạm mức 1.000 tỷ đồng, được ghi nhận là "thương hiệu yêu thích của người tiêu dùng trẻ" cùng 20 giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.