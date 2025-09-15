Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nội vụ đề xuất hai loại phụ cấp với cán bộ cấp xã mới sau sắp xếp

15-09-2025 - 16:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi theo hướng với xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ; với xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Bộ Nội vụ vừa có công văn về việc tham gia ý kiến đối với 2 dự thảo thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt và chế độ phụ cấp khu vực.

Để có cơ sở xem xét, quyết định việc sửa đổi chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (thay cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây), vào cuối tháng 5/2025, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố rà soát, đề xuất phương án cụ thể.

Bộ Nội vụ đề xuất hai loại phụ cấp với cán bộ cấp xã mới sau sắp xếp- Ảnh 1.

Sửa đổi phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt cấp xã mới phù hợp với thực tế (Ảnh minh họa)

Kết quả cho thấy, đề xuất của các tỉnh, thành phố trước sắp xếp có sự khác nhau: có địa phương đề xuất giữ nguyên, có địa phương lại đề nghị áp dụng mức cao, hoặc tăng mức phụ cấp so với hiện hành.

Trong bối cảnh chưa thực hiện cải cách tiền lương , sắp xếp lại các loại phụ cấp lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, Bộ Nội vụ tổng hợp và dự kiến sửa đổi danh mục địa bàn hưởng phụ cấp theo hướng: xã mới được hình thành từ các xã cũ có cùng mức phụ cấp thì giữ nguyên theo mức phụ cấp của xã cũ.

Với xã mới được hình thành từ các xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, thì mức phụ cấp của xã mới không được vượt quá mức phụ cấp của xã cũ có mức phụ cấp cao nhất.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất không kết hợp việc rà soát phụ cấp để bổ sung mới hoặc điều chỉnh tăng mức phụ cấp của xã mới (các xã cũ không có phụ cấp thì xã mới cũng không có phụ cấp; không nâng mức phụ cấp của xã mới cao hơn mức phụ cấp của các xã cũ).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cân đối và đề xuất hợp lý mức phụ cấp đặc biệt, mức phụ cấp khu vực cho phù hợp đối với địa bàn cấp xã mới sau sáp nhập.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát về tên địa bàn xã, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở rà soát, cân đối lại mức phụ cấp, Bộ Nội vụ đề nghị góp ý đối với 2 dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt và dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Theo quy định hiện hành, phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang. Phụ cấp gồm 3 mức 30%; 50% và 100%.

Ví dụ, chuyên viên đang xếp lương bậc 3, hệ số lương hiện hưởng là 3,00, mức lương thực hiện từ ngày 1/10/2004 là 870.000 đồng/tháng; làm việc ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 30%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là: 870.000đồng/tháng x 30% = 261.000 đồng/tháng.

Từ 1/1/2026, muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì?


Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
60-80 ngày đêm tập trung GPMB, tái định cư trên 82.000 hộ dân cho dự án sân bay cách trung tâm Hà Nội 40km

60-80 ngày đêm tập trung GPMB, tái định cư trên 82.000 hộ dân cho dự án sân bay cách trung tâm Hà Nội 40km Nổi bật

Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế Nổi bật

Chuyên cơ bay kiểm tra hệ thống Cảng hàng không Long Thành trước khi khai thác

Chuyên cơ bay kiểm tra hệ thống Cảng hàng không Long Thành trước khi khai thác

16:00 , 15/09/2025
Địa phương duy nhất Việt Nam sở hữu 2 cảng biển lọt top 30 bận rộn nhất thế giới

Địa phương duy nhất Việt Nam sở hữu 2 cảng biển lọt top 30 bận rộn nhất thế giới

15:47 , 15/09/2025
Tin vui: Miễn phí dịch vụ chữ ký số trên Cổng dịch vụ công, hàng triệu người dân hưởng lợi

Tin vui: Miễn phí dịch vụ chữ ký số trên Cổng dịch vụ công, hàng triệu người dân hưởng lợi

15:40 , 15/09/2025
Vì sao 4 ga của metro Bến Thành - Suối Tiên ngừng bán vé giấy từ ngày 15-9?

Vì sao 4 ga của metro Bến Thành - Suối Tiên ngừng bán vé giấy từ ngày 15-9?

15:20 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên