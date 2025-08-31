Bộ Nội vụ đề xuất thanh niên xung phong được trợ cấp 1 triệu đồng/tháng

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, do Bộ Nội vụ soạn thảo.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong chưa được điều chỉnh kịp thời với điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội (giữ nguyên mức trợ cấp từ năm 2016 đến nay là 540.000 đồng).

Trong cùng khoảng thời gian đó, mức lương cơ sở tại thời điểm 1/1/2016 là 1.150.000 đồng, nay được điều chỉnh lên 2.340.000 đồng (tăng hơn 2 lần); mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tại thời điểm 1/1/2016 là 1.318.000 đồng (Nghị định số 20/2015) thì nay đã tăng lên 2.789.000 đồng theo Nghị định số 77/2024 (tăng hơn 2 lần).

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất quy định mức trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội thay vì quy định bằng mức tiền cụ thể như trước đây.

Đồng thời gắn việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong theo sự điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, nhằm đảm bảo trợ cấp đối với thanh niên xung phong được điều chỉnh tự động, kịp thời mỗi khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội mà không cần phải ban hành Nghị định riêng về điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong.

Dự kiến mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội) từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, mỗi thanh niên xung phong sẽ được tăng thêm 460.000 đồng/người/tháng.

Cơ quan soạn theo cũng đề xuất xuất thời điểm hưởng trợ cấp hằng tháng theo mức mới của thanh niên xung phong là từ ngày 1/12.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến ngày 1/4, tổng số thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hằng tháng là 3.277 người (trong đó, số đang hưởng theo Quyết định 40/2011 là 3.248 người; số đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 112/2017 là 29 người).

Về kinh phí, sau khi điều chỉnh trợ cấp hằng tháng, theo Bộ Nội vụ, tổng số kinh phí tăng thêm 1 tháng là hơn 1,5 tỷ đồng. Số kinh phí tăng thêm 1 năm là gần 18,9 tỷ đồng.

Nếu tính bình quân 34 tỉnh, thành phố hiện nay, mỗi tỉnh chỉ tăng thêm hơn 44 triệu đồng/tháng và khoảng 530 triệu đồng/năm. Bộ Nội vụ nêu rõ nguồn lực từ ngân sách địa phương tăng không đáng kể so với trước khi điều chỉnh.

Dự thảo của Bộ Nội vụ nêu rõ 2 nhóm thanh niên xung phong được hưởng chính sách này.

Một là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 40/2011 của Thủ tướng quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Hai là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 112/2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.