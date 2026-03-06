Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nội vụ nói gì về thông tin nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5?

06-03-2026 - 15:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ vừa có phản hồi trước thông tin dịp nghỉ lễ "Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 được nghỉ 9 ngày".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30-4 và 1-5. Việc hoán đổi khiến dịp nghỉ lễ này kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Thực hư thông tin nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 (27-4), kéo dài 3 ngày khi tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Liên quan đến thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên là theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có đề xuất mới về việc hoán đổi.

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10-3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26-4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27-4).

Như vậy, tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25-4, đến hết thứ hai, ngày 27-4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Trong năm 2026 này, hai kỳ nghỉ nêu trên khá gần nhau, khi người lao động nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày (28 và 29-4), sẽ tiếp tục được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5.

Đến thời điểm này, đại diện Cục Việc làm khẳng định không có thông tin về việc cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ ngày 25-4 đến ngày 3-5 như chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Minh Phong

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ bán hàng online trên sàn TMĐT, doanh thu dưới 3 tỷ/năm phải kê khai thuế thế nào? Shopee hướng dẫn

Chỉ bán hàng online trên sàn TMĐT, doanh thu dưới 3 tỷ/năm phải kê khai thuế thế nào? Shopee hướng dẫn Nổi bật

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế Nổi bật

Mở hồ sơ ACV dính 'lùm xùm' gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành

Mở hồ sơ ACV dính 'lùm xùm' gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành

14:52 , 06/03/2026
Dự án kết nối sân bay hơn 196.000 tỷ đồng với Thủ đô do Liên danh Sun Group đầu tư gặp khó tại đoạn tuyến dài 1,6km

Dự án kết nối sân bay hơn 196.000 tỷ đồng với Thủ đô do Liên danh Sun Group đầu tư gặp khó tại đoạn tuyến dài 1,6km

13:49 , 06/03/2026
Câu trả lời 'nóng' cho hộ kinh doanh về nhiều vấn đề sau bỏ thuế khoán

Câu trả lời 'nóng' cho hộ kinh doanh về nhiều vấn đề sau bỏ thuế khoán

11:30 , 06/03/2026
Lần đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND Hà Nội, Phó Chủ tịch T&T Đỗ Vinh Quang nói gì?

Lần đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND Hà Nội, Phó Chủ tịch T&T Đỗ Vinh Quang nói gì?

11:23 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên