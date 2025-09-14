Bộ phản hồi đề xuất bỏ chính sách giao đất có thu tiền

Cụ thể, đối với chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2024, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Luật Đất đai và định hướng sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ông Hùng đề nghị nghiên cứu bỏ chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 và thay thế bằng chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, ông cho rằng cần quy định rõ "Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước để giành (có) được quyền sử dụng đất khi được: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Ngoài tiền sử dụng đất quy định tại Điều này, người sử dụng đất vẫn phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật" để người sử dụng đất hiểu rõ nghĩa vụ nộp thuế của mình sau khi trúng đấu giá giành được quyền sử dụng đất.

Đối với chính sách thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ông Hùng đề nghị thay thế chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất (quy định trong Luật Đất đai) bằng chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể: Với đất ở đang sử dụng áp dụng mức thuế suất là 1%/năm; với đất ở không sử dụng áp dụng mức thuế suất là 10%/năm.

Khi đó, ngoài việc khắc phục các tồn tại hiện hành của chính sách thuế này, quy định còn có ưu điểm:

- Giá đất ở, nhà ở (chỉ bao gồm tiền trúng đấu giá thửa đất nếu có) sẽ thấp hơn, phù hợp hơn với thu nhập của người dân. Nhà đầu tư sẽ chủ động trong tính toán hiệu quả đầu tư của dự án trước khi đầu tư. Nhà nước sẽ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực tiếp từ người sử dụng đất sau khi cấp Giấy chứng nhận hoặc khi thửa đất bắt đầu được sử dụng.

- Khi thu nhập của người dân tăng, Nhà nước có thể tăng huy động từ người dân bằng cách tăng thuế suất hoặc điều chỉnh giá đất.

- Việc thực hiện các điều chỉnh này sẽ làm cho giá đất ở, nhà ở giảm do việc các căn hộ chung cư, thửa đất ở chưa đưa vào sử dụng sẽ buộc phải đưa vào sử dụng (nếu không muốn nộp thuế cao) bằng cách bán, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ..., nguồn cung tăng sẽ giúp giá giảm và điều này sẽ gián tiếp thực hiện tinh thần của Hiến pháp năm 2013 là Nhà nước tạo điều kiện để mọi người dân đều có chỗ ở hợp pháp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi quy định pháp luật đất đai. Về nội dung kiến nghị ông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Về điều chỉnh chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 Luật Đất đai 2024 , tại Điều 3 Luật Đất đai số 2024 quy định về giải thích từ ngữ, trong đó khoản 44 quy định "Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các trường hợp sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về đối tượng chịu thuế (đối tượng chịu thuế được quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).

Như vậy, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tiền thuế sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất nộp cho Nhà nước tùy thuộc vào từng đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Do vậy không thể bỏ chính sách giao đất có thu tiền và thay bằng chính sách thuế như ý kiến của ông Hùng.

Về điều chỉnh chính sách thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm góp ý của ông về những kiến nghị góp ý định hướng sửa đổi Luật Đất đai và điều chỉnh chính sách thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu trong quá trình đánh giá và xây dựng pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế.



