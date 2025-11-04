Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Quốc phòng có thêm Thứ trưởng

04-11-2025 - 21:13 PM | Xã hội

Ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng nay (4/11), Chủ tịch nước đã quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Đức Thái.

Bộ Quốc phòng có thêm Thứ trưởng- Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh, trình độ chuyên môn cử nhân Biên phòng.

Ông Thái từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

