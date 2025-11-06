Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó bão số 13 và sự cố tàu hàng 174.000 tấn

Ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó với bão số 13 và xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 có cường độ rất mạnh (cấp 14, giật cấp 17), di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến tối 6/11, tâm bão sẽ áp sát khu vực ven biển Quảng Ngãi – Gia Lai, gây gió giật trên cấp 15, sóng cao 6-8m, nước biển dâng và triều cường có thể gây ngập sâu, sạt lở và lũ quét ở miền núi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trước tình hình đó, Quân khu 5 xác định đây là tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao, yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ tại Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường và Kon Tum, huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra.

Các lực lượng chuyên trách của Quân khu như Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã có mặt tại địa bàn để hỗ trợ địa phương bảo đảm thông tin liên lạc, y tế và hậu cần tại chỗ.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay hết sức cấp bách, bão tiến nhanh và có cường độ rất mạnh. Các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, phải bám sát tình hình, ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, của nhà nước. Quân đội phải là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi tình huống”.

Theo phương án đã được phê duyệt, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng di dời gần 10.000 hộ dân vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời chuẩn bị phương án cứu hộ, thông đường, khắc phục hậu quả sau bão.

Tàu Star Bueno chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi bị mắc cạn tại Dung Quất, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu.

Đoàn công tác cũng đã nghe báo cáo và trao đổi giải pháp xử lý sự cố tàu chở quặng Star Bueno chở hơn 174.000 tấn quặng sắt từ Nam Phi về Dung Quất, bị trôi neo và mắc cạn ngày 26/10 do thời tiết xấu. Dù đã thoát cạn ngày 29/10, song kiểm tra cho thấy một số khoang hàng bị nước xâm nhập, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu, nhất là khi bão lớn đổ bộ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu Star Bueno, khẩn trương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho tàu Star Bueno, đưa tất cả thuyền viên và người có mặt trên tàu về bờ an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức di dời, sơ tán hàng nghìn người dân trước giờ bão đổ bộ.

Triển khai công tác cứu hộ xử lý sự cố tràn dầu khi gặp sự cố xấu nhất, bảo đảm ngăn chặn, phòng ngừa sự cố tràn dầu có thể xảy ra. Yêu cầu tàu đóng tất cả các van két chứa nhiên liệu, bịt kín tất cả các ống đo và cố định các bu-long ống thông hơi… để ngăn ngừa sự rò rỉ nhiên liệu có thể gây ô nhiễm môi trường; đóng kín và bịt kín tất cả các nắp hầm hàng, lỗ thông hơi, thông gió…

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Trung, đơn vị có chức năng của địa phương để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu, thả phao quây quanh tàu để phòng ngừa nguy cơ tràn dầu lan rộng từ tàu (nếu có) và ứng trực sẵn sàng 24/24 để kịp thời ứng phó mọi sự cố, nguy cơ tràn dầu từ tàu có thể xảy ra.