Bộ sản phẩm S: Collection của Hồng Hà – Khi văn phòng phẩm trở thành cảm hứng sống

06-09-2025 - 10:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Hồng Hà là thương hiệu văn phòng phẩm uy tín, gắn liền với tuổi học trò Việt. Không ngừng đổi mới, Hồng Hà mang đến trải nghiệm hiện đại qua S: Collection – bộ sổ tay và vở học tập tiện dụng, trẻ trung, đậm chất riêng, dành cho người yêu sáng tạo.

Đa dạng lựa chọn, phù hợp nhiều nhu cầu

S: Collection bao gồm nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đáp ứng từ nhu cầu học tập, làm việc cho đến ghi chú sáng tạo. Có thể kể đến:

Sổ vẽ lò xo A5 định lượng giấy dày tới 300gsm, thích hợp cho phác thảo, vẽ sketch hoặc viết sáng tạo.

Sổ may gáy 160 trang với hai kích thước B5 và A5, phù hợp cho sinh viên, nhân viên văn phòng cần ghi chú thường xuyên.

Sổ lò xo 200 trang với nhiều kích thước A5, A6, A7, gọn nhẹ, dễ mang theo.

Vở kẻ ngang gáy ghim 120 trang – Study S: Collection, lựa chọn thân thuộc cho học sinh.

Điểm nhấn từ thiết kế đến chất lượng

Không chỉ đa dạng về chủng loại, S: Collection còn được chăm chút kỹ lưỡng về thiết kế. Bìa sổ mang phong cách tối giản, hiện đại, phù hợp với thị hiếu giới trẻ ngày nay. Giấy có độ mịn, trắng tự nhiên, hạn chế lem mực và phù hợp với nhiều loại bút khác nhau – từ bút bi, bút máy đến bút dạ.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Điều làm nên sức hút của S: Collection chính là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời của thương hiệu Hồng Hà và hơi thở hiện đại trong từng sản phẩm. Bộ sưu tập không chỉ là những cuốn sổ, quyển vở đơn thuần, mà còn là công cụ giúp người dùng lưu giữ cảm hứng, tổ chức công việc và đồng hành cùng hành trình học tập, sáng tạo.

Kết

Với S: Collection, Hồng Hà một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam – nơi mà mỗi sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu học tập, làm việc mà còn trở thành người bạn đồng hành, khơi nguồn cảm hứng mỗi ngày.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
văn phòng phẩm

