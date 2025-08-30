Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bổ sung hơn 10,7 nghìn tỷ đồng tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

30-08-2025 - 10:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất;

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1867 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tổng kinh phí hơn 10,7 nghìn tỷ đồng .

Bổ sung hơn 10,7 nghìn tỷ đồng tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an , UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung kinh phí nêu trên, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất;

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

Cùng với đó, việc tổ chức tặng quà cho nhân dân phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người , bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Theo Luân Dũng

Báo Tiền Phong

