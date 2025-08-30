Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?

30-08-2025 - 08:14 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là mô hình không chỉ mang lại hàng chục tỷ USD mà còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người dân nơi đây.

Vào ngày 27/8 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để nghe báo cáo đề án nghiên cứu, cũng như đề xuất mô hình trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái Petrovietnam tại TP Cần Thơ (nơi được mệnh danh là "Thủ phủ miền Tây" của nước ta).

Địa điểm được Tập đoàn Petrovietnam đề xuất thực hiện dự án ở khu vực Ô Môn. Đây vốn là nơi đã được định hướng trong quy hoạch của TP Cần Thơ là phát triển trung tâm năng lượng và công nghệ cao.

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?- Ảnh 1.

Khu vực Nam sông Hậu được đề xuất thực hiện đề án. Ảnh: Cổng TTĐT Cần Thơ

Được biết, dự án sẽ gồm các cụm dịch vụ logistics, cụm năng lượng sạch và cụm công nghiệp xanh và cacbon thấp. Ngoài ra, còn có một vị trí khác là khu vực Nam sông Hậu với lợi thế gần khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh Sóc Trăng (cũ), kết nối nguồn tiêu thụ amoniac xanh ở các nhà máy nhiệt điện than Sông Hậu 1, Long Phú 1 tại hạ lưu sông Hậu và gần với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, quốc lộ 1, sân bay Cần Thơ và cảng thủy nội địa 20.000 tấn.

Gặp lãnh đạo TP Cần Thơ, Tập đoàn Petrovietnam đề xuất thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đảm bảo quỹ đất sạch và tập trung cho dự án. Đồng thời đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ ngoài hàng rào dự án, cũng như phối hợp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho lao động địa phương…

Đặc biệt, theo Petrovietnam, những lợi ích mang lại của dự án này bao gồm như sau. Thứ nhất, thu hút vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD đến năm 2035 và 15 tỷ USD giai đoạn 2031 – 2050. Thứ hai, thúc đẩy kinh tế địa phương với doanh thu gộp 2,3 tỷ USD đến năm 2030 và 5,6 tỷ USD đến năm 2050. Thứ ba, tạo hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tại Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?- Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Petrovietnam và lãnh đạo UBND TP Cần Thơ về định hướng thực hiện đề án. Ảnh: Cổng TTĐT Cần Thơ

Sau khi lắng nghe những đề xuất của Petrovietnam, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ sự đồng ý, chấp thuận cùng tập đoàn tiếp tục cùng nghiên cứu thực hiện đề án này.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Petrovietnam trong thời gian sớm nhất (khoảng ngày 15/9) hoàn thành đề án nghiên cứu để tiếp tục báo cáo với lãnh đạo thành phố.

Petrovietnam lập kỷ lục trong 3 năm liên tiếp

“Thủ phủ miền Tây” của Việt Nam sẽ có mô hình thu hút hàng chục tỷ USD, DN đóng góp 9% GDP cả nước đề xuất gì?- Ảnh 3.

Petrovietnam ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Petrovietnam

Petrovietnam hiện có tổng tài sản hợp nhất 43 tỷ USD, vốn chủ sở hữu khoảng 23 tỷ USD, nằm trong nhóm doanh nghiệp lớn nhất khu vực.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Petrovietnam ghi nhận tổng doanh thu đạt 602.165 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước đạt 83.013 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm, biến động kinh tế - địa chính trị thế giới.

Trước đó, 2024 là năm thứ 3 liên tiếp Petrovietnam phá kỷ lục về doanh thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19 (năm 2019) và tương đương với khoảng 9% tổng GDP của cả nước. Trong năm 2024, Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước 165.000 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19.

Petrovietnam cũng là doanh nghiệp phi ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tài sản hợp nhất đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Tập đoàn này đặt mục tiêu đến năm 2030 giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam, trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng top 10 khu vực và quy mô lớn trên thế giới, lọt vào danh sách Fortune Global 500.

Theo Minh Hằng

