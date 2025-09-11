Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ sưu tập những bản sắc sống tinh tuyển tại The Fullton Edition

11-09-2025 - 10:00 AM | Bất động sản

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, vẫn có một chốn dừng chân dành cho ai khao khát một miền an yên và khác biệt.

Với số lượng giới hạn 342 căn biệt thự tại The Fullton Edition, phân khu đầu tiên thuộc dự án The Fullton do CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) phát triển, kiến tạo nên một tuyển tập gồm 5 loại hình sản phẩm sang trọng và tinh tế. Mỗi dòng sản phẩm là một mảnh ghép biểu tượng cho chất sống riêng biệt, cùng cộng hưởng để khắc họa nên phong cách sống đa tầng cho giới thượng lưu.

The Fullton Edition khắc họa bản sắc sống đắt giá

Vượt lên khỏi khái niệm thông thường, một tổ ấm đích thực không chỉ là tài sản hữu hình, mà còn phản chiếu phong cách sống và dấu ấn cá nhân. Không phô trương hay ồn ào, The Fullton Edition là tuyệt tác dành cho những tâm hồn trân quý vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, riêng tư, và vẫn đề cao sự gắn bó cộng đồng. Triết lý ấy được hiện thực hóa trọn vẹn trong từng "bố cục sống".

Khởi đầu cho một chương di sản, Enclave Villa (biệt thự tứ lập) là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong bộ sưu tập sang trọng tại The Fullton Edition, nơi giá trị cộng đồng được tôn vinh, mở lối cho nhịp sống kết nối trong không gian lan tỏa tinh hoa.

Với diện tích xây dựng ước tính 286-289m2, mặt tiền 10m, phòng khách thông tầng lên tới 6,7m, cùng khoảng sân vườn nhỏ xinh trước thềm nhà, nơi đây khẽ mở ra không gian sống thoáng đạt và gần gũi thiên nhiên.

Trong khi đó, Twin Villa (biệt thự song lập) lại sở hữu ba mặt thoáng, tựa như một bản giao hưởng của gắn kết và riêng tư. Chú trọng vun đắp mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên trong gia đình ngay tại khuôn viên sống, căn biệt thự này được thiết kế tối ưu công năng cho gia chủ với 5 phòng ngủ riêng biệt, 2 không gian đa năng, hay phòng khách sinh hoạt chung và phòng ăn liền mạch. Đây là chốn an cư lý tưởng cho những gia đình đề cao sự kết nối ấm áp nhưng vẫn giữ khoảng lặng riêng tư cho từng thành viên.

Bộ sưu tập những bản sắc sống tinh tuyển tại The Fullton Edition - Ảnh 1.

Với lợi thế là dòng căn biệt thự song lập, gia chủ hoàn toàn có thể sở hữu hai căn liền kề, liên thông mở rộng tổ ấm, giải pháp tối ưu cho gia đình đa thế hệ. Ảnh: CapitaLand.

Dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và khao khát lối sống bền vững, Garden Villa (biệt thự đơn lập vườn) được thiết kế với tổng diện tích 310 - 364m2 cùng bốn mặt thoáng, kết hợp với mảng kính lớn, mở ra không gian chan hòa cùng nắng gió. Một chốn điền viên xanh mát cho gia đình đa thế hệ an hưởng cuộc sống, thỏa đam mê làm vườn, gieo trồng hoa lá mỗi ngày. Mỗi tư gia là mảnh xanh thuần khiết, giúp cả nhà tái tạo năng lượng và tìm lại nhịp cân bằng giữa tâm hồn và thiên nhiên.

Bộ sưu tập những bản sắc sống tinh tuyển tại The Fullton Edition - Ảnh 2.

Garden Villa, giao điểm sống xanh ngay trước thềm nhà, nơi ngàn xanh thiên nhiên ấp ôm, thư thái giữa The Fullton Edition. Ảnh: CapitaLand.

Là dòng sản phẩm cao cấp nhất với 14 căn độc bản, Pool Villa sở hữu diện tích sàn rộng khoảng 434m2, định nghĩa chuẩn sống nghỉ dưỡng trong chính tổ ấm riêng tư. Từng khoảnh khắc sống tại đây được nâng niu để nối dài trải nghiệm: thảnh thơi bên hồ bơi riêng, sum vầy cùng bữa tiệc BBQ trên tầng thượng. Đặc quyền lối đi riêng dẫn thẳng tới công viên trung tâm gần 2ha càng tôn vinh giá trị sống hòa điệu cùng thiên nhiên. Sở hữu Pool Villa là cuộc tương ngộ giữa kiến trúc và thiên nhiên, khơi dậy cảm xúc và kiến tạo di sản sống trường tồn.

Bộ sưu tập những bản sắc sống tinh tuyển tại The Fullton Edition - Ảnh 3.

Pool Villa - Di sản đắt giá nhất trong bộ sưu tập không dành cho số đông của The Fullton Edition, chất liệu tô điểm cho cuộc sống thượng lưu. Ảnh: CapitaLand.

Là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - mua sắm tại The Fullton Edition, Boutique Townhouse mang đến trải nghiệm "hai trong một": vừa tối ưu giá trị đầu tư kinh doanh, vừa kiến tạo môi trường sống tiện nghi. Với thiết kế mở, mặt tiền rộng 7,7m, thông tầng với hệ kính lớn, mỗi căn đều hiện diện thu hút ánh nhìn, nâng tầm nhận diện thương hiệu, đồng thời trở thành điểm đến của cộng đồng năng động và phồn vinh.

Bộ sưu tập những bản sắc sống tinh tuyển tại The Fullton Edition - Ảnh 4.

Sống động - Tấp nập - Thịnh vượng, Boutique Townhouse đại diện cho một nhịp sống thăng hoa và vẹn tròn. Ảnh: CapitaLand.

Từ bộ sưu tập độc bản, The Fullton Edition khởi tạo hành trình kết tinh và gìn giữ di sản. Mỗi bố cục sống nơi đây phản chiếu khí chất gia chủ, dung hòa giữa thiên nhiên và cộng đồng, giữa riêng tư và gắn kết - để mỗi cuộc đời độc bản tìm thấy trọn vẹn bản sắc của riêng mình.

Về dự án The Fullton:

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.

Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

Hotline: 1800 400 088

Website: thefullton.com.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

