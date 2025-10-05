Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin mới nhất về số lượng doanh nghiệp đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, dự kiến thời điểm doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh: VGP)

Ông Chi cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025 (về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam), Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó tập trung xây dựng các nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị soạn thảo chính sách thuế, phí, lệ phí cho giao dịch tài sản mã hóa; đồng thời xây dựng quy định kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Đặc biệt, Bộ đang xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để phục vụ quá trình xem xét, cấp phép và phê duyệt hoạt động trong lĩnh vực này.

" Cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị chính thức nào của doanh nghiệp. Chúng tôi nắm được thông tin có một số doanh nghiệp chuẩn bị cho việc này như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa. Các doanh nghiệp cũng gặp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính trao đổi về công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ, năng lực về vốn... và các cán bộ đã cung cấp để doanh nghiệp có đủ thông tin nhanh nhất, chính xác nhất cho các bộ ngành xem xét, cấp phép giao dịch tài sản mã hóa ", ông Chi nói.

Về số lượng cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp quan tâm nhưng tối đa chỉ cấp phép cho 5 doanh nghiệp theo quy định thí điểm.

Ông cho biết các bên liên quan đang nỗ lực triển khai nhanh nhất có thể để sớm có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép và hoạt động trong lĩnh vực này trên thị trường.

" Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này ", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.