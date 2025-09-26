Bộ Tài chính, Cục Thuế liên tiếp cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

Bộ Tài chính mới đây cho biết đã nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Bộ Tài chính khẳng định, đây là Facebook giả mạo Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên Facebook này.

Theo phản ánh, trangFacebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được Facebook xác minh (có tích xanh). Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: https://www.mof.gov.vn/

Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định, trang Facebook “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân. Đề nghị người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Mạo danh cơ quan Thuế, gửi phong bì giả để trục lợi

Gần đây, trên nền tảng Facebook xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopi của cơ quan nhà nước…”

Bưu kiện giả mạo Cục Thuế gửi đến người dân. Ảnh: https://gdt.gov.vn/

Về việc này Cục Thuế khẳng định các nội dung (như trong hình ảnh) không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế và loại phong bì kiểu như trong ảnh không phải là loại phong bì được sử dụng trong các đơn vị ngành thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đề nghị các Bưu cục của Bưu điện và các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.

Thuế TP. HCM cảnh báo về tình trạng giả mạo trên mạng xã hội

Thuế TP. HCM vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm Facebook mang tên “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”, mạo danh cơ quan thuế, dễ gây nhầm lẫn cho người nộp thuế.

Fanpage duy nhất và chính thống của Thuế TP. HCM đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh. Ảnh: https://gdt.gov.vn/

Theo thông tin từ Thuế TP. HCM, Facebook này đã sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ quan thuế, nhưng đây không phải là kênh chính thức. Hiện trang fanpage duy nhất và chính thống của Thuế TP. HCM đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang vận hành các nhóm Facebook hỗ trợ người nộp thuế: Nhóm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”; Nhóm “Hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Thuế TP. HCM đề nghị các trang, nhóm khác khi đăng tải lại bài viết của cơ quan thuế cần trích dẫn nguồn đúng quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin từ các trang giả mạo.



