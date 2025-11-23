Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tài chính khẩn trương hỗ trợ các địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

23-11-2025 - 14:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền, đồng thời chỉ đạo hệ thống dự trữ nhà nước chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị và lương thực. Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với hỗ trợ bằng tiền, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp 1.310 tỷ đồng cho bốn địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, gồm Đắk Lắk 380 tỷ đồng, Gia Lai 480 tỷ đồng, Khánh Hòa 250 tỷ đồng và Lâm Đồng 200 tỷ đồng.

Song song với hỗ trợ tài chính, Bộ Tài chính đã huy động lượng lớn hàng dự trữ quốc gia để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an sinh cho người dân. Tại Khánh Hòa, Bộ đã xuất cấp 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3, 6.000 phao tròn, 2.000 phao áo cứu sinh, 30 bè nhẹ cứu sinh, 3 bộ máy phát điện (02 bộ loại 30KVA và 01 bộ loại 50KVA), 2 bộ máy khoan phá bê tông, 3 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Ngày 20/11/2025, Bộ tiếp tục giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tỉnh này.

Tại Đắk Lắk, Bộ Tài chính đã xuất cấp 3.759 tấn gạo vào ngày 13 và 19/11/2025, cùng 5 bộ xuồng cao tốc (3 bộ loại DT3 và 2 bộ loại DT2), 2 bộ máy phát điện 50KVA, 12 bộ máy bơm nước chữa cháy, 4 bộ máy khoan phá bê tông, 380 bè nhẹ và 4.500 phao tròn cứu sinh.

Đối với tỉnh Gia Lai, ngày 20/11/2025, Bộ đã xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với các địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xuất cấp hàng dự trữ theo nhu cầu thực tế, đồng thời tham mưu báo cáo Thủ tướng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương nhằm bảo đảm công tác khắc phục hậu quả thiên tai được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

Theo Lan Phương

VTV

