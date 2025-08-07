Bộ Tài chính: Sẽ có nhiều hơn một sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trao đổi tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều ngày 7/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Cùng với đó, Bộ cũng đánh giá tình hình thực tế liên quan đến tài sản mã hóa mà công dân Việt Nam đang tham gia giao dịch, mua bán.

Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp, Bộ Tài chính đã phối hợp với các chuyên gia, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm lấy ý kiến, làm rõ các khía cạnh pháp lý, công nghệ và quản lý của loại tài sản này. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa trên thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa được phổ biến rộng rãi trong hệ thống pháp lý chính thức của nhiều nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay: Hiện đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã được cơ bản hoàn chỉnh trên các phương diện: tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia, điều kiện kỹ thuật, quy trình vận hành, năng lực tài chính và chuyên môn của các đơn vị đề xuất cung cấp dịch vụ.

Bộ Tài chính đã báo cáo đề án với Chính phủ. Chính phủ sau đó cũng đã báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thực hiện thí điểm. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện theo chỉ đạo và trình Chính phủ ban hành các quy định liên quan để tổ chức thí điểm.

Nếu quá trình xem xét và phê duyệt thuận lợi, dự kiến việc triển khai thí điểm có thể bắt đầu ngay trong tháng 8.





Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ thêm: Trước tiên, Bộ sẽ làm rõ các tiêu chí, điều kiện và tiêu chuẩn để lựa chọn. Các yêu cầu này sẽ bao gồm yếu tố về công nghệ thông tin, quy trình kỹ thuật, năng lực tài chính và chuyên môn của đơn vị đăng ký.

Sau khi hoàn thiện các tiêu chí cụ thể, Bộ Tài chính sẽ công khai minh bạch các điều kiện này để tổ chức xét chọn. Trong giai đoạn thí điểm, sẽ có hơn một sàn giao dịch được phép hoạt động, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, số lượng sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau thí điểm.

Một điểm đáng chú ý trong đề án là việc Bộ Tài chính đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Đề xuất này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, có tính sáng tạo tham gia vào lĩnh vực mới.

"Đây là lĩnh vực mang tính đổi mới sáng tạo cao, đòi hỏi sự linh hoạt, năng động và khả năng thích ứng với công nghệ. Do đó, thành phần tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc triển khai các nền tảng giao dịch và cung cấp dịch vụ cho thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ phải dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt, bảo đảm tính an toàn, minh bạch và hiệu quả trong suốt quá trình triển khai thí điểm", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.