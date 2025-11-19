Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tài chính sẽ tính toán lại ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh

19-11-2025 - 22:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 19/11, tại buổi thảo luận ở hội trường về dự án Luật , Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ nghiên cứu, tính toán mức tính thuế phù hợp đối với hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính sẽ tính toán lại ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh- Ảnh 1.

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (Quochoi.vn)

Tại phiên thảo luận, Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng cách tính thuế mới đây khiến các hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế trên từng đồng doanh thu tính từ mức trên 200 triệu đồng/năm bất kể kinh doanh có lãi hay không. Đồng thời, các hộ, cá nhân kinh doanh cũng không được tính giảm trừ bản thân, gia cảnh như người làm công ăn lương nộp thuế.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, đây là vấn đề thực sự rất khó và rất phức tạp. Việc thu thuế đối với hộ kinh doanh đã thực hiện thu ổn định trong rất nhiều năm và hiện vẫn đang thu, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh gần như không có gì thay đổi so với trước đây.

Trước đây là thuế khoán, người kinh doanh tự xác định một mức và nộp theo mức đó, còn bây giờ chuyển sang thu theo phương pháp kê khai.

Bộ trưởng cho biết thực tế thời gian qua khi chuyển sang thu theo phương pháp kê khai cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin, số thuế thu được đã tăng 64%, điều này cho thấy đây là vấn đề dứt khoát phải làm.

Phương pháp thu mới đặt ra yêu cầu hộ kinh doanh phải kê khai theo doanh thu thực tế chứ không được dùng thuế khoán. 

“Trước đây là trên 100 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, còn bây giờ nâng lên 200 triệu đồng/năm. Nên không thể nói rằng chúng ta đang gây khó dễ cho các hộ kinh doanh", Bộ trưởng lý giải.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đồng tình với ý kiến của các đại biểu khi cho rằng, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, cần giải quyết câu chuyện đảm bảo mức chịu thuế của các hộ kinh doanh phải tương xứng với mức thuế đang thu đối với người làm công ăn lương. Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để đảm bảo tính công bằng giữa hộ kinh doanh và những người làm công, ăn lương. Theo ông, Bộ sẽ nghiên cứu ngưỡng chịu thuế phù hợp với hộ kinh doanh.

Nhã Mi

