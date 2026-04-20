Bộ Tài chính vừa đề xuất một nội dung mới về thuế với xe điện

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế, trong đó đáng chú ý là đề xuất mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe điện chạy bằng pin.

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, chính sách ưu đãi thuế TTĐB hiện hành dành cho xe điện chạy bằng pin, được áp dụng từ ngày 1/3/2022, đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Chính sách này góp phần thay đổi dần thói quen tiêu dùng, chuyển từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện thân thiện với môi trường, qua đó giảm phát thải khí nhà kính.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó dự đoán, nền kinh tế đang chịu áp lực lớn về an ninh năng lượng. Theo Bộ Tài chính, việc thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện là cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời góp phần tái cấu trúc năng lượng theo hướng chủ động, bền vững và phát triển kinh tế xanh.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi TTĐB đối với ô tô điện chạy bằng pin (dưới 24 chỗ) đến hết năm 2030, thay vì kết thúc theo lộ trình hiện hành.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính do Chủ nhiệm Phan Văn Mãi trình bày cho biết, phạm vi sửa đổi của dự thảo luật tập trung vào việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng thuế linh hoạt theo tình hình thực tế (như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh; ngưỡng thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp).

Đối với nội dung liên quan đến xe điện, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đồng thuận với đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi TTĐB. Theo cơ quan thẩm tra, đây là chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm ô nhiễm môi trường đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.