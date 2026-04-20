Thuế TP Hà Nội gửi thư ngỏ yêu cầu người nộp thuế thực hiện ngay điều này

Theo Khánh Huy | 20-04-2026 - 15:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người nộp thuế trên địa bàn TP Hà Nội cần lưu ý thông tin này.

Thuế TP Hà Nội vừa phát đi thư ngỏ gửi tới doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn, hướng dẫn về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định mới.

Theo nội dung thư ngỏ, căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ; Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 và Thông tư số 21/2026/TT-BTC ngày 17/3/2026 của Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là cơ quan quản lý đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai.

Cụ thể, đối với hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, việc tiếp nhận và xử lý được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 (áp dụng từ ngày 01/8/2024). Đối với hồ sơ giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 31/01/2026), trừ một số trường hợp thuộc diện miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định riêng tại Nghị định số 230/2025/NĐ-CP.

Thuế TP Hà Nội đề nghị người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển tới cơ quan quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, phường) và Văn phòng đăng ký đất đai để xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở kết quả xử lý, thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để làm căn cứ xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giảm, số tiền phải nộp và ban hành thông báo thu theo quy định.

Đối với các trường hợp thuộc diện miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, người thuê đất thực hiện nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công để chuyển đến cơ quan thuế. Trong đó, tổ chức do Thuế TP Hà Nội giải quyết, còn hộ gia đình, cá nhân do Thuế cơ sở xử lý theo quy định.

Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, người sử dụng đất cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn kịp thời.

Thư ngỏ được ban hành nhằm làm rõ đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tránh tình trạng nộp sai cơ quan, đồng thời đảm bảo việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Theo Khánh Huy

