Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, giao Chính phủ quyết định

Ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế, gồm: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, giá nhiên liệu tăng, chi phí đầu vào leo thang, sức mua suy giảm đã khiến khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đề xuất tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, đặc biệt với các ngành có biên lợi nhuận thấp.

Đáng chú ý, dự thảo Luật không quy định cụ thể các ngưỡng doanh thu này trong luật mà giao Chính phủ quy định. Theo Bộ Tài chính, việc phân quyền sẽ giúp điều hành chính sách tài khóa linh hoạt hơn, phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định về mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời khuyến khích chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy, đa số ý kiến thống nhất với định hướng sửa đổi, trong đó có việc giao Chính phủ quy định các ngưỡng doanh thu linh hoạt theo thực tế.