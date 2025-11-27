Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giảm 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 27-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với nhóm nội dung về cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã giao cơ quan này phối hợp với các bộ ngành để rà soát cắt giảm tối đa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Ở dự thảo xây dựng lần đầu, Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh, gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và kết quả rà soát quyết liệt thời gian qua, tại dự thảo luật mới nhất, cơ quan soạn thảo dự kiến cắt giảm được tối thiểu giấy phép kinh doanh với 50 ngành, nghề, tăng 25 ngành, nghề so với dự thảo lần đầu.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết sau khi luật có hiệu lực, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành để sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế hậu kiểm, kiểm soát bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Thảo luận trước đó, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) đồng tình với việc mạnh dạn bỏ các ngành nghề không còn phù hợp. Tuy nhiên, qua rà soát, đại biểu cho rằng vẫn còn một số ngành nghề chủ yếu mang tính quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa thật sự phù hợp với dự thảo Điều 7 và không cần thiết duy trì ở cấp Luật.

Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu đề nghị rà soát và thu hẹp phạm vi ở một số nhóm ngành nghề. Cụ thể, nhóm kinh doanh thực phẩm đang bao trùm quá rộng, thực chất là tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm đã được Luật chuyên ngành quy định cụ thể. Đại biểu đề nghị thu hẹp ở cấp Luật, chỉ giữ ở khâu có rủi ro cao, toàn bộ điều kiện kỹ thuật chuyển xuống Nghị định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đảm bảo linh hoạt.

Theo vị đại biểu, nhóm thương mại điện tử không nên bao trùm logistics, thanh toán, nền tảng nhỏ mà chỉ giữ với quy mô lớn có dữ liệu người tiêu dùng.

Nhóm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, dịch vụ khảo nghiệm, thử nghiệm, theo đại biểu, đây là hoạt động thuần túy về chất lượng, an toàn kỹ thuật, rủi ro đã được kiểm soát hiệu quả thông qua cơ chế đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm, kiểm dịch và quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, không cần thiết duy trì là ngành nghề có điều kiện ở cấp Luật, nên để Luật chuyên ngành hoặc Nghị định quy định chi tiết.

Đối với nhóm dịch vụ xây dựng, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp, đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng thực chất là yêu cầu về năng lực chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, không phải điều kiện kinh doanh theo nghĩa hạn chế quyền đầu tư kinh doanh. Ông đề nghị để pháp luật chuyên ngành về xây dựng, đo lường, tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định cụ thể tiêu chí năng lực, quy trình cấp, thu hồi chứng chỉ và tăng cường hậu kiểm.