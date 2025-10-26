Bộ trưởng Giáo dục nêu những trường sẽ phải sắp xếp lại

Về Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, Nghị quyết thể hiện tầm nhìn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển Giáo dục và đào tạo gắn liền với tầm nhìn, khát vọng lớn phát triển đất nước.

Chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu phát triển đất nước nếu không làm tốt vấn đề còn người, vấn đề nhân lực và đặc biệt là vấn đề nhân tài.

Bộ trưởng nhấn mạnh những vấn đề rất quan trọng Tổng Bí thư đặt ra, gắn với 3 chữ “nhân” gồm: “nhân” - phát triển con người trong kỷ nguyên mới; “nhân lực” - chuẩn bị nguồn nhân lực để có được kỷ nguyên mới; “nhân tài” - khi cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng khối liệt giữa các quốc gia, yếu tố quyết định chính là nhân tài

Bộ trưởng Sơn cũng chia sẻ, Nghị quyết 71 có những điểm mới, khác so với Nghị quyết số 29. Trong đó, Nghị quyết 29 xác định chuyển từ nền giáo dục thiên về trang bị kiến thức, sang nền giáo dục phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học. Trọng tâm cốt lõi nằm ở những vấn đề chuyên môn, quản trị, vấn đề nằm nội tại lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Quá trình triển khai đến nay, Nghị quyết 29 vẫn mang đầy đủ các giá trị tầm định hướng chiến lược tuy nhiên, cần tăng cường những chỉ đạo, định hướng trên 3 phương diện đó là tính hành động, tính thực tiễn và khả thi. Quan điểm thực thi là phải quyết liệt, nhanh chóng và hiệu quả. Nghĩa là, sau khi ban hành, các nội dung phải được nhanh chóng quyết liệt triển khai và đảm bảo tính hiệu quả.

Cuộc cách mạng trong giáo dục

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, triển khai Nghị quyết 71 chính là cuộc cách mạng trong giáo dục. Trong đó, nội dung trong Nghị quyết: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “Giáo dục quyết định tương lai dân tộc” thể hiện tầm nhìn, quan điểm chỉ đạo, sự phó thác, định vị chưa từng có đối với ngành Giáo dục.

Chính vì vậy, ông cho rằng, mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần thái độ, nhận thức, hành động tương xứng với sự phó thác của Đảng, Nhà nước.

Những việc cần làm trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên cần ưu tiên đổi mới tư duy, nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình. Cần nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại, bất cập, yếu kém, không né tránh “căn bệnh” kéo dài để điều chỉnh tốt hơn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, có tính định hướng cao hơn nữa. Khối các trường công thực hiện sứ mệnh công, cụ thể ở thời điểm này cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực đất nước đang có nhu cầu cao.

Theo kế hoạch, từ 1/1/2026, cả 4 luật trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo gồm Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi đều có hiệu lực. Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học từ phổ thông đến đại học nghiên cứu để triển khai không bị lỗi, không bị trễ hay sai sót.

Rà soát, sắp xếp trường không đảm bảo chất lượng

Đề cập đến vấn đề sắp xếp các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ trưởng khẳng định, tinh thần sắp xếp là để các cơ sở giáo dục mạnh lên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn.

“Những trường manh mún, trường nhỏ, khó tuyển sinh, không đảm bảo chất lượng, kể cả khối công lập và tư thục sẽ là đối tượng đầu tiên rà soát, sắp xếp”, ông Sơn nói.

Về phương án, Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến, định hướng để sắp xếp. Trong khi đề án đang báo cáo xin ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố căn cứ thực tiễn để sắp xếp không máy móc.

Ông ví dụ, mô hình trường nghề không thể thay thế mô hình Trung tâm GDTX – GDNN. Do đó, không sáp nhập Trung tâm GDTX- GDNN sang mô hình trường đào tạo nghề vì đây là mô hình dành cho các đối tượng người học khác nhau.