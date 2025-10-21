Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp cho phù hợp

Tập trung hoàn thành phân loại đơn vị hành chính

Sáng 21/10, phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dành thời gian nói về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hơn 3 tháng vừa qua. Bà đánh giá, nhìn tổng thể mô hình này cơ bản là tốt, không có gián đoạn, đứt gãy, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, rất nhiều địa phương có các cách làm hay, sáng tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt cấp xã, Bộ trưởng nêu rõ, còn khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu. "Chúng tôi thấy rất rõ như vậy", bà Trà chia sẻ.

Về tổ chức bộ máy, theo bà Trà, vừa qua mới chỉ có hướng dẫn hành chính chứ chưa ổn định được nên cần có điều chỉnh căn bản về thể chế để đáp ứng yêu cầu.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, sau khi rà soát lại phân định thẩm quyền cho cấp xã còn 859 nhiệm vụ chứ không phải 1.060 nhiệm vụ. Với các nhiệm vụ điều chuyển từ cấp huyện xuống đã trùng với nhiệm vụ cấp xã có sẵn nên bỏ .

"Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh lên tới 949 nhiệm vụ, là khối lượng rất lớn, rất nặng nề. Như vậy mức độ phân cấp từ Trung ương đến địa phương đã đạt 56%. Nếu để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, mức độ này chưa phải cao, tới đây sẽ phải tiếp tục. Nhưng chúng tôi cũng tính tạm thời có khoảng thời gian để đánh giá lại toàn bộ phân cấp, phân quyền trong thời gian qua để có điều chỉnh hợp lý", Bộ trưởng Nội vụ nêu.

Ngoài ra, bà Trà cũng thừa nhận, thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, nhiều vấn đề tồn tại sau khi triển khai còn có khó khăn nhất định. Trong đó, nữ Bộ trưởng nhấn mạnh, phải tập trung rất cao cho hoàn thành phân loại đơn vị hành chính , tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị.

Theo bà, đây là cái gốc của vấn đề để thực hiện chế độ chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển. Đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính chứ không thể cào bằng.

"Đây là vấn đề vô cùng lớn và đang tập trung rất cao xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị. Dự kiến từ nay đến cuối tháng sẽ xong. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị định, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội", bà Trà thông tin.

Điều chỉnh phụ cấp khu vực, phụ cấp chức danh, chức vụ

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Nội vụ, còn rất nhiều hệ thống thể chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy, các vấn đề điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp cho phù hợp khi phân loại lại đơn vị hành chính. Như phụ cấp khu vực thế nào, phụ cấp chức danh, chức vụ thế nào, rồi từ đó tính toán lại tất cả chế độ, chính sách liên quan an sinh xã hội cho các trường hợp hưởng chính sách.

"Chắc chắn phải rà lại tổng thể, toàn bộ cơ chế, chính sách đã ban hành, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia để từ đó tính toán, điều chỉnh lại trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính cho phù hợp", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Hiện, các bộ đang triển khai rất tích cực nhiệm vụ này. Tới đây các luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này và các nghị định sẽ giải quyết được căn bản. "Việc này phải nhanh, không cho phép chậm", bà Trà nói.

Một nội dung khác, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, cần tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức , nhất là cấp xã. Nếu không sẽ rất khó khăn. Bởi trước đây cấp xã chỉ làm những công việc thuần túy, mức độ thôi nhưng hiện nay khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ, chức năng rất cao.

"Anh em làm ban đầu được như thế này cũng là đáng trân trọng rồi nhưng cần đạt được 2 mục tiêu lớn: Vừa kiến tạo phát triển và phục vụ người dân. Tới đây, chúng tôi sẽ có hướng dẫn kỹ hơn", bà Trà nói.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, sẽ tiếp tục rà soát, xác định mức độ kết quả, khả thi của phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Ví dụ, có những việc cấp xã không thể làm nổi như việc giao đất cho doanh nghiệp mà giao cho cấp xã thực hiện sẽ có khó khăn, lúng túng ban đầu. Do vậy, nếu khó khăn, ở đâu đáp ứng được sẽ để còn nếu không đáp ứng được cần giao cho tỉnh linh hoạt xử lý để thực hiện.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định, tới đây sẽ phải rà soát lại tiếp để thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch là tháng 5/2026 và hiện đã chuẩn bị dự thảo nghị định. Đối với sắp xếp đơn vị sự nghiệp, bà nói đã có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ đã ban hành kế hoạch, đang triển khai. Hiện đã chuẩn bị bước đầu để báo cáo cấp có thẩm quyền.