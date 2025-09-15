Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống hành khách ngay giữa chuyến bay tới Hà Nội

15-09-2025 - 10:41 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 14/9, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, hãng tin RT cho biết Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu một hành khách trên chuyến bay.

Theo kênh Telegram Shot, sự cố xảy ra khoảng ba tiếng sau khi máy bay cất cánh. Một nam hành khách người Nga bất ngờ lên cơn tăng huyết áp nghiêm trọng, buộc tổ bay phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Tình cờ, trên chuyến bay có sự hiện diện của Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, người đang trên đường tới Việt Nam trong chuyến công tác chính thức. Ngay lập tức, ông trực tiếp thăm khám, ứng cứu và giúp ổn định tình trạng của hành khách trong vòng một giờ.

Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14/9, Bộ trưởng Murashko đã dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga làm việc với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Hai bên đã có cuộc hội đàm song phương về hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Ông Mikhail Murashko, 58 tuổi, là bác sĩ và hiện giữ chức Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga từ ngày 21/1/2020. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành y tế, trong đó có vai trò lãnh đạo Cơ quan Giám sát Liên bang về chăm sóc sức khỏe (Roszdravnadzor) và quản lý y tế tại địa phương.

Sinh năm 1967 tại Sverdlovsk, ông Murashko bắt đầu sự nghiệp với vai trò bác sĩ sản phụ khoa tại Cộng hòa Komi. Sau đó, ông trở thành Giám đốc Trung tâm Chu sinh của khu vực, rồi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Komi. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng, sau đó là Cục trưởng Roszdravnadzor từ năm 2015. Năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Y tế trong nội các của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

