Bỏ việc ngân hàng để khởi nghiệp, xây nên tài sản triệu USD rồi vỡ nợ 30 tỷ đồng: Bài học từ CEO 9X trở về từ bờ vực phá sản

Tham gia trong chương trình Hi vọng 2024 của VTV, founder của công ty nội thất BeYours, đã chia sẻ về hành trình khó khăn của doanh nghiệp hậu Covid-19 và những tia hi vọng mới. Được biết, founder kiêm CEO Vũ Trung Anh Rim (Anh Rim) là một trong những nhân viên ngân hàng 9X bỏ công việc cố định để khởi nghiệp.

Đầu năm 2017, Anh Rim có cơ hội nói chuyện với các chủ nhà máy chuyên sản xuất và xuất khẩu nội thất. Lúc bấy giờ, nhận thấy nghịch lý là Việt Nam nằm trong Top 4 thế giới về xuất khẩu nội thất nhưng đa số người Việt vẫn luôn cho rằng hàng nội địa thì phân vào nhóm giá rẻ và chất lượng thấp, trong khi hàng xuất nhập khẩu đồng nghĩa giá cao, chất lượng tốt. Bên cạnh đó, người có thu nhập trung bình không có nhiều cơ hội xài hàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu cho nên Anh Rim đã “bắt tay” với bạn để lập BeYours.

Năm 2019 chính thức nghỉ việc ngân hàng, dồn lực cho BeYours

Công ty bắt đầu bằng việc nhập hàng nhỏ lẻ từ các nhà máy ở Bình Dương về bán online. Sản phẩm tập trung nhóm nội thất kiểu Hàn. BeYours cũng là một trong những đơn vị tiên phong đưa dòng nội thất lắp ráp vào thị trường Việt Nam; đồng thời cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn xuất khẩu với giá thành hợp lý.

Đến tháng 8/2019, khi quy mô Công ty lớn dần và khối lượng công việc bên startup nhiều hẳn, Anh Rim quyết định rời ngân hàng để tập trung toàn thời gian cho "đứa con tinh thần" BeYours. Giai đoạn đầu, BeYours phát triển khá tốt. Chỉ sau hơn 3 năm, Công ty đã sở hữu 3 showroom chính tại Tp.HCM và Hà Nội, 6 xưởng sản xuất với tổng diện tích 17.000m2; 2 tổng kho với diện tích hơn 1.500m2. Quy mô tài sản BeYours thời đỉnh cao lên đến hàng triệu USD.

Ảnh: Kho của BeYours ở Bình Dương.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến doanh thu mỗi ngành của Công ty giảm đến 70-80%, dù nhanh chóng chuyển đổi sang bán hàng qua sàn TMĐT song sóng gió vẫn chưa dừng lại. Suy thoái kinh tế, sức mua giảm, chi phí tăng… khiến founder vỡ nợ.

Có lúc rất sợ mỗi sáng thức dậy vì “check” chỉ toàn tin nhắn đòi nợ

Chia sẻ với VTV, Anh Rim cho biết có giai đoạn không còn kiểm soát được bản thân, về đêm tay chân run và rất sợ mỗi sáng thức dậy vì “check” chỉ toàn tin nhắn đòi nợ. Để dốc sức phát triển Công ty, Anh Rim không chỉ nợ ngân hàng, mà còn vay mượn từ người thân, bạn bè khiến áp lực càng lớn.

Nợ bủa vay, Công ty không có đường hướng phát triển khiến BeYours đứng trước bờ vực phá sản, và chính bản thân Anh Rim cũng đứng trước bờ vực ly hôn. “Đúng như vợ tôi miêu tả tôi lúc khủng hoảng trông thần sắc giống ‘ác ma’, lúc đó mình chỉ cố gắng xoay chỗ này đắp chỗ kia. Mọi người hay gọi là gồng, nên về đêm cảm giác không còn kiểm soát được mình”, Anh Rim nhớ lại.

Trong “cơn bĩ cực”, Anh Rim kể được sự giúp đỡ từ người anh, từ đó bình tĩnh lại và dần gỡ rối. Với những khoản nợ người thân bạn bè, Anh Rim thẳng thắn đối mặt và xin được gia hạn 2-3 năm làm lại rồi trả. Công ty cũng bắt đầu vực dậy và những tín hiệu mới dần xuất hiện. “BeYours vừa xuất được lô hàng đi Nhật và đang đàm phán với khách hàng bên Anh”, Anh Rim chia sẻ.

Sau thất bại, bài học founder nhận ra chính là do bản thân may mắn có được thành công sớm nên cao ngạo, đẩy công ty phát triển nhanh hơn sự phát triển của bản thân dẫn đến khi khó khăn thì đủ năng lực quản trị vận hành. Dù rằng, mọi người nhìn vào thì nghĩ do Covid-19, do suy thoái song CEO 9X này nhấn mạnh những yếu tố đó chỉ là xúc tác dẫn đến sự khủng hoảng.

Và hôm nay, sự thay đổi lớn nhất của BeYours để có được tồn tại đến hôm nay theo Anh Rim chính là bản thân anh đã thay đổi, nhìn nhận mọi thức khác đi.