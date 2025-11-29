Bộ Xây dựng bác đề xuất nâng cấp một sân bay quốc tế

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ về việc sớm đầu tư nâng cấp các hạng mục tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; trong đó nhấn mạnh rằng hiện nay chưa cần thiết đầu tư nâng cấp.

Theo đó, Bộ này cho biết hệ thống hạ tầng chính của sân bay Cần Thơ bao gồm 1 đường cất hạ cánh (dài 3.000 m, rộng 45 m), 10 vị trí đậu máy bay đáp ứng khả năng khai thác các loại máy bay B747, B777, A320, A321 và tương đương; và 1 nhà ga hành khách đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm. Sản lượng hành khách thông qua sân bay này giai đoạn từ 2019 - 2023 đạt trung bình 1 - 1,4 triệu hành khách/năm; trong đó, năm 2024 đạt hơn 1 triệu hành khách, 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 800.000 hành khách.

Như vậy, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hạ tầng hiện nay của cảng hàng không Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cần Thơ được quy hoạch cấp 4E, thời kỳ 2021 - 2030 có công suất 7 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 có công suất 12 triệu hành khách/năm. Để triển khai quy hoạch hệ thống cảng hàng không nói trên, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và giao Cục Hàng không Việt Nam (CAA) là cơ quan lập quy hoạch theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với CAA trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và khu vực, làm cơ sở đầu tư.

Tháng 10/2025, UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị sớm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng cấp các hạng mục của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy hoạch, nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành trung tâm logistics hàng không và đầu mối kết nối vận tải đa phương thức của khu vực.

Trong văn bản kiến nghị này, UBND TP. Cần Thơ cho biết mục tiêu đến năm 2045, TP. Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam, thuộc nhóm các thành phố phát triển của Châu Á. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành trung tâm hành chính - chính trị của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển của vùng, TP. Cần Thơ đã xác định nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng, liên kết đồng bộ giữa các phương thức vận tải là một trong những nhiệm vụ đột phá có tính then chốt.

Trên cơ sở đó, để sớm hình thành trung tâm đầu mối phát triển logistics hàng không, UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận triển khai thủ tục đầu tư, nâng cấp các hạng mục cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy hoạch, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng, đầu mối kết nối phương thức vận tải đường bộ - hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (còn gọi là sân bay Trà Nóc) là sân bay quốc tế duy nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trên đất liền), chuyên khai thác các chuyến bay nội địa đến các thành phố lớn và một số chuyến bay quốc tế dưới dạng thuê bao (charter).



