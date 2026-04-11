Bộ Xây dựng: Nguồn cung nhà ở tăng mạnh giúp 'hạ nhiệt' giá bất động sản

Theo Bộ Xây dựng , việc gia tăng nguồn cung được xem là yếu tố then chốt giúp cân bằng cung – cầu, giảm áp lực lên giá nhà, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở thực vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn. Điều này không chỉ góp phần ổn định thị trường mà còn mở ra thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Báo cáo cho thấy, trong ba tháng đầu năm, cả nước có gần 1.200 dự án nhà ở đang được triển khai xây dựng. Trong đó, nguồn cung căn hộ chung cư đạt hơn 209.300 căn, nhà ở riêng lẻ (khoảng 251.000 căn và gần 104.800 lô đất nền). Đáng chú ý, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành cũng như đủ điều kiện đưa vào giao dịch đều tăng mạnh, lần lượt 21% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trong quý I, các địa phương đã giao chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư không thông qua đấu thầu đối với 66 dự án, với tổng vốn hơn 80.500 tỷ đồng. Đồng thời, có 33 dự án được cấp phép và khởi công xây dựng, cung cấp khoảng 28.800 căn hộ.

Bên cạnh đó, 18 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành phần móng và đủ điều kiện mở bán, tương ứng quy mô khoảng 7.000 căn hộ. Tuy nhiên, so với mục tiêu phát triển khoảng 158.723 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 theo kế hoạch của Chính phủ, tiến độ hiện tại vẫn còn khá khiêm tốn khi mới đạt khoảng 36.300 căn được hoàn thành và khởi công.

Mặc dù nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, mặt bằng giá bất động sản vẫn duy trì ở mức cao. Theo bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, giá nhà ở trong quý I nhìn chung ổn định nhưng chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Tại một số địa phương như Hà Nội, TP HCM và Khánh Hòa, giá nhà tăng khoảng 2%, trong khi Đà Nẵng và Đồng Nai ghi nhận mức tăng trên 1%.

Duy trì đà tăng nguồn cung, giá chung cư "hết cửa" tăng bất hợp lý.

Thanh khoản thị trường hiện tại có xu hướng suy giảm. Trong quý I/2026, có khoảng 115.650 giao dịch thành công, giảm gần 24% so với quý trước và giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, phân khúc chung cư và nhà ở riêng lẻ ghi nhận hơn 25.600 giao dịch thành công, giảm hơn 30% theo quý. Có gần 90.000 giao dịch đất nền thành công, giảm hơn 10% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Xây dựng, sự sụt giảm thanh khoản phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh giá vẫn ở mức cao và các yếu tố pháp lý, tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Trong thời gian tới, nhu cầu thị trường được dự báo sẽ tập trung vào các sản phẩm nhà ở giá bình dân tại các đô thị lớn - nơi có nhu cầu ở thực cao và nguồn cung còn hạn chế. Bên cạnh đó, đất nền tại những khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người có khả năng mua.

Năm 2026, nhiều người kỳ vọng thị trường bất động sản bước vào chu kỳ điều chỉnh mạnh mẽ khi các quy định pháp lý mới được triển khai đồng bộ. Hoạt động môi giới sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn nhờ việc siết chặt quản lý và nâng cao tiêu chuẩn hành nghề. Đồng thời, các hành vi đầu cơ, thổi giá cũng sẽ được kiểm soát chặt, góp phần hạn chế biến động bất thường.

Quá trình “thanh lọc” thị trường được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, việc duy trì đà tăng của nguồn cung được xem là giải pháp bền vững để đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu an cư của người dân.