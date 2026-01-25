Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất làm tuyến đường sắt 12 tỷ USD, đi qua 6 tỉnh thành của Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group để trao đổi thông tin liên quan đến đề xuất Dự án tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau.

Trước đó, Bộ đã nhận được hai văn bản của CT Group đề xuất đầu tư tuyến đường sắt này. Theo Bộ Xây dựng, tuyến TP.HCM – Cần Thơ là dự án đường sắt quốc gia xây dựng mới, có quy mô và tổng mức đầu tư rất lớn. Hiện Bộ đang giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định.

Đối với đoạn Cần Thơ – Cà Mau, tuyến này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến dự kiến sẽ phát sinh trong giai đoạn đến năm 2050.

Bộ nhấn mạnh, với quy mô và tính chất phức tạp của dự án, để làm rõ các nội dung đề xuất của quý công ty, Bộ Xây dựng sẵn sàng thu xếp thời gian để trao đổi thông tin chi tiết về dự án cùng nhà đầu tư.

Hiện Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với tuyến TP.HCM – Cần Thơ.

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tuyến có điểm đầu tại ga An Bình (TP. Dĩ An, Bình Dương) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ), với tổng chiều dài 175,2 km, đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Về quy mô đầu tư, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đầu tư mới tuyến đường sắt hỗn hợp hành khách – hàng hóa, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế khoảng 160 km/h.

Tổng mức đầu tư toàn dự án sơ bộ khoảng hơn 238.000 tỷ đồng (tương đương 9,8 tỷ USD), trong đó giai đoạn 1 khoảng hơn 173.000 tỷ đồng (hơn 7 tỷ USD) và giai đoạn 2 khoảng gần 65.000 tỷ đồng (2,7 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí tài chính).

Trước đó, CT Group đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau theo quy mô đường sắt đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa, với vận tốc thiết kế 200–250 km/h; đồng thời nghiên cứu thêm phương án vận tốc 300–350 km/h.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, dự án có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), điểm cuối giai đoạn 1 tại ga Cái Răng (TP.Cần Thơ) và điểm cuối giai đoạn 2 tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Chiều dài tuyến giai đoạn 1 khoảng 160 km, giai đoạn 2 khoảng 120 km, đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Về cơ chế tài chính, CT Group cho biết sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế uy tín để huy động nguồn vốn đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dời và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng).

Doanh nghiệp cũng đề xuất tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tham gia đầu tư theo hình thức PPP, trong đó 80% vốn từ ngân sách Nhà nước trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn hợp pháp khác, 20% còn lại là vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư.

CT Group dự kiến đóng góp khoảng 75% doanh thu từ các dự án phát triển quỹ đất gắn với đường sắt, gồm 400 ha gần ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), 200 ha tại khu đô thị đường sắt Cần Thơ và 200 ha khu vực ga cuối Cà Mau, tương đương khoảng 250.000 tỷ đồng.

CT Group được thành lập năm 1992 bởi ông Trần Kim Chung, khởi đầu với tên gọi Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn. Đến năm 2006, tập đoàn chính thức ra đời, mở rộng thành hệ thống đa ngành và hiện có hơn 68 công ty thành viên, từ bất động sản đến công nghệ cao. Trong buổi làm việc với CT Group vào tháng 8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ động trong các chương trình đầu tư và phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị CT Group tiếp tục dấn thân trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tham gia góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách; triển khai các dự án theo tinh thần "đã nói là làm, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được".



