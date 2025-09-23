Bộ Xây dựng thông tin về vấn đề liên quan tới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34.000 tỷ

Bộ Xây dựng vừa có thông tin trả lời cử tri tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề liên quan tới dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo đó, cử tri tỉnh Quảng Ngãi phản ánh mương tưới B381 từ ngõ Triển đi Bàu Sen (địa phận xã Bình Sơn), với chiều dài 1.000m đang sử dụng, khi làm đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua có chừa cống nhưng đáy cống cao hơn đáy mương cũ khoảng 40cm nên nước không thể qua được, đã ảnh hưởng đến việc tưới nước cho diện tích khoảng 10ha ruộng lúa, làm các hộ dân không sản xuất được.

Cử tri đề nghị chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xem xét, giải quyết.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Về kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo VEC xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của VEC tại các Văn bản số 2745/VEC-TĐ ngày 27/8/2025 và số 2917/VEC-TĐ ngày 10/9/2025, VEC đã rà soát hồ sơ thiết kế, đồng thời, phối hợp với UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra hiện trường và xem xét, giải quyết.

Các bên đã thống nhất phương án giải quyết và xác nhận bằng Biên bản hiện trường ngày 9/9/2025 cụ thể:

Cống thuỷ lợi D1500 qua đường cao tốc tại Km107 605 để dẫn nước cho mương tưới B381 đã được nhà thầu thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018 theo đúng thiết kế, đảm bảo khả năng tưới tiêu.

Trong quá trình sử dụng, hiện nay cống và mương dẫn có hiện tượng bồi lấp gây ảnh hưởng đến dòng chảy. VEC đã nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng thoát nước theo thiết kế.

Để đảm bảo khả năng tưới tiêu, tránh sạt lở, bồi lấp mương cống, đoạn mương thuộc phạm vi dự án đường cao tốc nằm trong hàng rào sẽ được VEC bổ sung, kiên cố hóa và 2 tuyến mương (trái, phải tuyến) nằm ngoài phạm vi hàng rào đường cao tốc sẽ được UBND xã Bình Sơn khơi thông, nạo vét bùn, phát quang cây cỏ.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài 139km, tổng nguồn vốn hơn 34.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp, được đưa vào sử dụng từ năm 2018.