Bộ Xây dựng thông tin về việc xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP.HCM về đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cụ thể, cử tri TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Về kiến nghị sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch và Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu bến Cái Mép (gồm khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu) thuộc cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế.

Cảng này có bến cho tàu container từ 6.000-24.000 TEU hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện khai thác tuyến luồng hàng hải.

Quy mô đến năm 2030 gồm 7 bến cảng (17-18 cầu cảng) cho tàu container đến 24.000 TEU hoặc lớn hơn; 2 bến cảng (4 cầu cảng) cho tàu tổng hợp, hàng rời đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn; khu vực Cái Mép Hạ hạ lưu phát triển căn cứ vào nhu cầu thông qua hàng hóa công ten nơ trung chuyển quốc tế theo cam kết của nhà đầu tư và đồng bộ với hạ tầng kết nối; đến năm 2050, bến cảng Cái Mép Hạ có quy mô khoảng 17 cầu cảng.

Để phát triển khu bến Cái Mép trở thành cảng trung chuyển quốc tế, Bộ Xây dựng ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt.

Hiện nay, Bộ Tài chính/UBND TP.HCM đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định.

Phương án đầu tư xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Về xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu , Bộ Xây dựng cho biết dự án này thuộc phạm vi TP.HCM mới, không thuộc hệ thống đường quốc lộ và đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến với UBND TP.HCM nghiên cứu cập nhật cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong Quy hoạch TP.HCM (sau sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trì tổ chức thực hiện đầu tư đầu tư theo thẩm quyền.

Về đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại khu vực này có quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (dự án này đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư); quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng các tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam triển khai lập Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đã giao Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và một số dự án đường sắt.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đường sắt trong quá trình triển khai, thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch trung ương và địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.