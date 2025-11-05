Bộ Xây dựng vừa thông tin với Hải Phòng về 'siêu dự án' đường sắt

Bộ Xây dựng vừa gửi công văn gửi UBND TP. Hải Phòng trả lời kiến nghị của địa phương này về việc sớm khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc khởi công Dự án thành phần 1 vào ngày 19/12 tới, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế sau thiết kế cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay các bên đã cơ bản thống nhất hướng tuyến, vị trí các ga với địa phương. Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án thành phần 1 đã hoàn thiện và được Bộ họp thông qua báo cáo cuối kỳ để chủ đầu tư và tư vấn hoàn thiện, trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án Đường sắt hiện đang cắm cọc giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao cho địa phương trước ngày 10/11 tại 5 ga sẽ khởi công gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài và Hải Dương Nam. Theo đánh giá, tiến độ dự án đang đáp ứng đúng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng .

5 nhà ga đầu tiên của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 tới. Ảnh: AI.

Tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Liên danh TEDI - TRICC - HP - CCTDI lập có nêu rõ, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu nối ray qua biên giới Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP. Hải Phòng).

Tuyến có 3 ga lập tàu, 20 ga hỗn hợp và 8 ga kỹ thuật, với khoảng cách trung bình giữa các khu gian là gần 13 km. Trong đó, khoảng cách lớn nhất giữa hai ga liền kề là gần 30 (Bảo Thắng - Sa Pa) và nhỏ nhất là hơn 5km (Bắc Hồng - Đông Anh).

Ga Lào Cai (xây mới, khổ 1.435 mm), cách ga hiện hữu 1,6 km về phía Nam, quy mô khoảng 60 ha, gồm 12 đường ga; ga Phú Thọ tại xã Phú Hộ (tỉnh Phú Thọ), quy mô khoảng 22 ha, có 6 đường ga; ga Bắc Hồng (xã Đông Anh, Hà Nội), diện tích 9 ha, gồm 3 đường khổ 1.435 mm và 1 đường khổ 1.000 mm.

Ga Nam Hải Phòng sẽ xây dựng tại Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), diện tích 51 ha, gồm 24 đường đón tiễn, 2 đường xếp dỡ, có chức năng lập tàu hàng hóa và hành khách, chỉnh bị đầu máy toa xe.

Phối cảnh dự án. Ảnh: AI.

Theo Nghị quyết số 187/2025/QH15 của Quốc hội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng (tương đương hơn 8,3 tỷ USD). Tuyến được thiết kế tốc độ 160 km/h trên đoạn chính ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện , 80 km/h ở đoạn tuyến nhánh và 120 km/h tại khu vực Hà Nội.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, trước mắt, dự án sẽ xây dựng một tuyến đường đơn với tốc độ chạy tàu khách đạt 160km/h, tàu hàng đạt 120km/h. Theo thiết kế này, giai đoạn 2040 - 2050 tuyến đường sắt vẫn đáp ứng được năng lực vận tải . Sau năm 2050, Bộ Xây dựng sẽ nâng cấp dự án thành đường đôi trên những đoạn cần thiết, căn cứ vào nhu cầu vận tải, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực của dự án.

Đặc biệt, ông Huy thông tin riêng đoạn đi qua TP. Hà Nội ngoài làm đường đơn khổ 1.435 mm có thể xem xem làm thêm một tuyến vành đai với thiết kế đường đơn khổ 1.000 mm, để kết nối với tuyến đường đơn từ phía Bắc đến phía Nam. Sau này, khi muốn nâng cấp đoạn tuyến đi qua TP. Hà Nội thành đường đôi thì chỉ cần mở rộng đường đơn khổ 1.000 mm thành khổ 1.435 mm.