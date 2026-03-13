Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, gián đoạn đi lại của cử tri.

Bộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt trong ngày bầu cử. Ảnh: Yến Chi

Công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị khai thác hạ tầng, doanh nghiệp vận tải để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước, trong và ngay sau ngày bầu cử

Tổ chức vận tải hợp lý, khoa học, an toàn, thông suốt; xây dựng phương án dự phòng, xử lý kịp thời các tình huống tai nạn, ùn tắc giao thông, thiên tai, thời tiết xấu, cháy nổ, sự cố kỹ thuật, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri, cán bộ và lực lượng phục vụ bầu cử.

Cùng với đó, ưu tiên bảo đảm giao thông đến khu vực bỏ phiếu, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện đi lại khó khăn, khu vực phải qua phà, đò, cầu yếu, đường ngang đường sắt, luồng tuyến đường thủy phức tạp; không để người dân không thực hiện được quyền bầu cử do thiếu phương tiện hoặc do giao thông bị chia cắt.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan của địa phương, chính quyền cơ sở rà soát, tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến đường dẫn đến khu vực bỏ phiếu; kịp thời khắc phục các vị trí hư hỏng, xuống cấp, điểm tiềm ẩn TNGT; bổ sung biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc, cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí cần thiết.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra an toàn đối với các bến phà, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, phương tiện chở người qua sông, tuyến vận tải khách ra đảo, các cầu yếu, ngầm tràn, đường đèo dốc, các đường ngang qua đường sắt; có phương án bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết, phân luồng từ xa, cảnh giới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân đi bỏ phiếu.

Đồng thời, tăng cường năng lực vận chuyển hành khách công cộng, xe buýt, phương tiện trung chuyển tại các khu vực tập trung đông người; bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước, trong và ngay sau ngày bầu cử....

Siết kiểm tra phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ bầu cử

Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống quốc lộ, cao tốc, các tuyến huyết mạch, khu vực đầu mối giao thông, bến xe khách, trạm dừng nghỉ, cầu lớn, hầm đường bộ; khẩn trương khắc phục các hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn khai thác; bảo đảm tổ chức giao thông khoa học, thông suốt.

Chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ, nhà đầu tư, doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ bố trí đầy đủ lực lượng trực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; kịp thời giải tỏa sự cố, tai nạn, ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến kết nối trung tâm hành chính, khu vực bỏ phiếu, bến cảng, ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến phà.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, cầu đường sắt, hầm, hệ thống thông tin tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại đường ngang đường sắt; tổ chức cảnh giới, chốt gác tại các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ mất an toàn cao.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát, điều hành lịch bay phù hợp; hạn chế tối đa chậm chuyến, hủy chuyến; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương án điều hành khai thác trong các khung giờ cao điểm; không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận tải hành khách đường thủy, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện hoạt động tuyến bờ ra đảo; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện, bến thủy không bảo đảm điều kiện an toàn.

Các Tổng Công ty, doanh nghiệp vận tải, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông xây dựng phương án tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ; bảo đảm chất lượng dịch vụ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện làm việc của người điều khiển phương tiện theo quy định...