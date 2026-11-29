Bỏ vốn đầu tư cả chục tỷ vào máy móc, nay tinh gọn bộ máy còn vài người cốt lõi

Có 25 năm làm nghề trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, anh Tạ Huy Cường từng điều hành một xưởng phim truyền thống tại Đông Anh (Hà Nội) với quy mô khoảng 20 nhân sự và hệ thống máy quay, thiết bị chiếu sáng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Bước ngoặt đến khi anh tiếp cận các công cụ AI tạo sinh và nhận thấy bài toán chi phí - nhân sự của ngành sản xuất nội dung đang đảo chiều. Tại xưởng phim của anh Cường, bộ phận dựng phim từng có 7 người được tinh gọn chỉ còn 2 người nhờ phần mềm AI gánh phần lớn thao tác kỹ thuật; chi phí thuê họa sĩ vẽ storyboard (phân cảnh hình ảnh) bên ngoài cũng được cắt giảm tối đa.

Sau 25 năm gắn bó với điện ảnh - truyền hình truyền thống, đạo diễn Tạ Huy Cường quyết định chuyển đổi toàn bộ xưởng phim sang dây chuyền sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đến cuối năm 2025, anh quyết định chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình xưởng phim AI, thay vì đầu tư hạ tầng máy chủ đắt đỏ, xưởng vận hành trên một nền tảng phần mềm làm phim AI chuyên biệt thông qua hệ thống điện toán đám mây đặt tại Singapore.

Nhân sự tại Hà Nội chỉ cần máy tính phổ thông để lên kịch bản và điều phối lệnh. Nhờ khả năng xử lý 10 bộ phim thời lượng dài 5 phút trong khoảng 32 phút, công suất tối đa của xưởng đạt tới 500 tập/ngày.

Nhờ nền tảng phần mềm làm phim AI chuyên biệt vận hành qua điện toán đám mây, xưởng phim AI mỗi ngày có thể đạt tới 500 tập, con số không tưởng đối với những xưởng phim truyền thống.

"Với mô hình làm phim AI, khoản đầu tư lớn nhất không nằm ở máy móc hay tự xây hạ tầng, mà nằm ở con người, những nhân sự biết làm chủ công cụ và giữ được tư duy kể chuyện." - Đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ.

Theo chủ xưởng phim, khoản đầu tư lớn nhất của mô hình mới nằm ở con người - những nhân sự biết làm chủ công cụ và giữ được tư duy kể chuyện.

Đào tạo thần tốc từ người ngoại đạo thành “thợ dựng phim AI” chỉ trong vài ngày

Sự chuyển dịch công nghệ không chỉ cắt giảm chi phí phần cứng mà còn phá vỡ rào cản gia nhập nghề dựng phim vốn đòi hỏi nhiều năm đào tạo bài bản.

Tại xưởng của anh Cường, nhiều nhân sự xuất thân trái ngành chỉ mất khoảng 4 buổi học để nắm vững quy trình vận hành phần mềm làm phim AI, bắt đầu với công suất khoảng 10 tập/ngày và khi thành thạo có thể đạt hơn 100 tập/ngày.

Từng là sinh viên học tiếng Trung với dự định đi làm công nhân khu công nghiệp, Lương Văn Trinh chỉ mất 4 buổi đào tạo để nắm vững quy trình dựng phim bằng AI.

Trường hợp của Lương Văn Trinh là một ví dụ, từng là một người đi học tiếng Trung với định hướng ban đầu sẽ xin làm công nhân tại khu công nghiệp, Trinh rẽ hướng sang làm phim AI nhờ lợi thế ngoại ngữ giúp tiếp cận nhanh các tài liệu và câu lệnh trên phần mềm.

"Thao tác trên công cụ AI học rất nhanh, chỉ vài buổi là nắm được quy trình. Cái khó nhất không phải kỹ thuật bấm nút mà là chất lượng kịch bản đầu vào - kịch bản chưa tốt thì phải chỉnh sửa nhiều lần, làm chậm nhịp sản xuất. Điều tôi thấy tuyệt vời nhất là thu nhập tốt và môi trường làm việc không bị gò bó" - Lương Văn Trinh cho biết.

Xuất thân từ ngành logistics, Nguyễn Viết Hải bén duyên với phim AI từ sự tò mò công nghệ và hiện đảm nhận khâu rà soát lỗi, tối ưu quy trình sản xuất.

Mới làm việc được 2 tháng, Nguyễn Viết Hải - người vốn làm việc trong ngành logistics đến với xưởng phim từ sự tò mò về công nghệ video AI rồi bén duyên với vai trò rà soát lỗi và tối ưu quy trình.

"Tôi làm việc ở vị trí xử lý lỗi, mỗi ngày tôi dành thời gian để xem những bộ phim truyền thống, để hiểu góc máy, nhịp dựng và tính liên tục của câu chuyện; một luồng sản xuất chuẩn vẫn cần tối thiểu 3 người phối hợp để kiểm soát cảm xúc và thẩm mỹ" - Nguyễn Viết Hạn Việt Hải nhận định.

Đón đơn hàng 10.000 tập và "nút thắt" bản quyền nhân vật số

Năng lực sản xuất công nghiệp với chi phí tối ưu giúp xưởng phim nhanh chóng thu hút dòng đơn hàng lớn ngay từ giai đoạn đầu vận hành. Hiện xưởng sản xuất trung bình hàng trăm tập mỗi tuần và chuẩn bị triển khai đơn hàng lên tới 10.000 tập từ một đơn vị truyền thông lớn, đồng thời nhận được tín hiệu đặt hàng từ một số đối tác nước ngoài từ Thái Lan, Trung Quốc…

Một luồng sản xuất hoàn chỉnh tại xưởng vẫn cần tối thiểu 3 người phối hợp để kiểm soát chặt chẽ kịch bản, góc máy, nhịp dựng và cảm xúc nhân vật.

Về định hướng kinh doanh, anh Cường xác định phát triển song song hai mảng: đào tạo, chuyển giao quy trình làm phim AI cho cộng đồng sáng tạo và nhận sản xuất quy mô lớn đa thể loại - từ phim ngắn trên nền tảng số, quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp, MV ca nhạc, hoạt hình đến phục dựng đại cảnh kỹ xảo cho phim lịch sử.

Bên cạnh phim ngắn giải trí trên nền tảng số, công nghệ AI giúp xưởng giải bài toán chi phí cho các đại cảnh lịch sử, kỹ xảo phức tạp vốn rất tốn kém nếu làm 3D truyền thống.

Ngoài ra, xưởng cũng lên kế hoạch khai thác mô hình số hóa gương mặt, giọng nói của diễn viên thật theo hợp đồng thỏa thuận và chia sẻ doanh thu.

Tuy nhiên, để mô hình kinh doanh mới mở rộng bền vững, bài toán hành lang pháp lý đang trở thành mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kỳ vọng hành lang pháp lý về bản quyền và quyền khai thác nhân vật số sớm được hoàn thiện để các đơn vị tiên phong yên tâm mở rộng quy mô dài hạn.

Anh Cường bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm có quy định rõ ràng đối với thể loại phim sản xuất bằng AI, đặc biệt là khung pháp lý về bản quyền tác phẩm, quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói nhân vật AI và tiêu chuẩn phát sóng, tạo hành lang minh bạch để các đơn vị tiên phong yên tâm đầu tư dài hạn.