Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (TGDĐ, MCK: MWG) vừa có công bố thông tin bất thường liên quan đến Nghị quyết HĐQT số 15/NQ/HĐQT-2026 ngày 27/11/2026.

Theo đó, HĐQT MWG thông qua việc bảo lãnh đối với Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh với hạn mức bảo lãnh tăng thêm tối đa 30 triệu đồng tại Ngân hàng TNHH Hồng Kông và Thượng Hải – Chi nhánh Singapore; tối đa 35 triệu USD tại Ngân hàng CitiBank, N.A, Chi nhánh TP.HCM và tối đa 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard-Chartered Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Thời hạn bảo lãnh đối với các khoản vay trên đến hết ngày 31/12/2027. HĐQT TGDĐ giao và ủy quyền ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc, thay mặt doanh nghiệp quyết định và ký kết Cam kết hỗ trợ tài chính và bất cứ tài liệu cần thiết có liên quan nào khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn tùy từng thời điểm) để hoàn tất các giao dịch với ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của MWG ở mức hơn 3.521 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 9.634 tỷ VNĐ, tăng 93%. Theo giải trình của phía doanh nghiệp, lãi ròng doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ: doanh thu thuần tăng 30%, góp phần tăng quy mô lợi nhuận gộp tuyệt đối và tiếp tục duy trì mô hình vận hành tinh gọn, tối ưu hóa chi phí trên toàn hệ thống các chuỗi kinh doanh.

Riêng với chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng trưởng gần 34%, được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng có hiệu quả. Nhóm các cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận.

Ngoài ra, Bách Hóa Xanh cũng tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng hiện hữu và tiết kiệm chi phí vận hành chung của hệ thống.